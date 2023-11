Questo monitor 27" fa anche da TV e oggi costa POCHISSIMO! Solo 159€

Il Samsung Smart Monitor M5 da 27'' è attualmente in super offerta su Amazon per il Black Friday a soli 159,90€ anziché 189,90€, grazie allo sconto del 16%. Il monitor offre una risoluzione Full HD di 1920x1080, con servizi di streaming come Netflix e Amazon Video integrati. Inoltre, dispone di funzionalità come Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex e casse integrate.

Samsung Smart Monitor M5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Smart Monitor M5 è l'opzione ideale per coloro che cercano un dispositivo versatile e con la tecnologia smart integrata. Questo monitor soddisfa le esigenze degli amanti dello streaming e del gaming, grazie al servizio OTT incorporato, che consente di accedere a piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e tantissime altre. Ottimo anche per chi fa un uso intensivo del PC per lavoro o studio, grazie anche alla possibilità di collegare il computer o lo smartphone in vari modi, tra cui HDMI, Bluetooth o Airplay.

Inoltre, grazie alla modalità Eye-Saver e Flicker-Free, è consigliato anche a coloro che trascorrono molte ore davanti allo schermo, in quanto contribuiscono a ridurre l'affaticamento degli occhi per una visione più confortevole. Il Samsung Smart Monitor è dotato di HDR10, che offre immagini di alta qualità e dettagliate. Il design è sottile ed elegante, senza bordi su tre lati, rendendolo un complemento perfetto per qualsiasi ambiente.

Per concludere, il Samsung Smart Monitor M5 attualmente in offerta ad appena 159,90€ offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Dotato di una miriade di funzionalità, è in grado di soddisfare diversi tipi di esigenze, dal lavoro alla visione di contenuti in streaming, per cui è davvero un ottimo investimento. Il suo design moderno e l'ottima qualità lo rendono una scelta eccellente per chi desidera unire funzionalità e stile nel proprio spazio di lavoro o di intrattenimento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!