Questo monitor gaming ASUS ROG non è mai costato così POCO! -17%

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di alta qualità, capace di migliorare la vostra esperienza di gioco con immagini nitide e fluide, non potete perdervi questa straordinaria offerta su Amazon. Grazie a uno sconto del 17%, il monitor ASUS ROG Swift PG27AQN è disponibile a soli 1.080,63€, rispetto al prezzo mediano di 1.294,99€. Un'occasione da non perdere per portarsi a casa un dispositivo top di gamma a un prezzo imbattibile!

ASUS ROG Swift PG27AQN, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Swift PG27AQN è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel), progettato specificamente per i gamer più esigenti. Questo schermo offre una qualità delle immagini senza precedenti grazie alla tecnologia IPS che assicura colori vividi e angoli di visione estremamente ampi. La frequenza di refresh è di ben 360 Hz e il tempo di risposta di 1ms GTG (gray to gray) vi garantiranno una fluidità eccezionale anche nelle scene d'azione più concitate, eliminando il motion blur e le immagini fantasma. Inoltre, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC elimina lo screen tearing e riduce al minimo il lag, sincronizzando il refresh rate del monitor con la vostra scheda grafica NVIDIA.

Ma non è solo la qualità visiva a rendere ASUS ROG Swift PG27AQN un monitor eccezionale. Anche il design è stato curato nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di utilizzo confortevole e personalizzabile. La base ergonomica permette di regolare l'altezza, l'inclinazione, la rotazione e il pivot, consentendovi di trovare sempre la posizione più comoda per le vostre sessioni di gioco o lavoro. Inoltre, il monitor è dotato di uno speciale filtro luce blu e della tecnologia flicker-free per ridurre l'affaticamento visivo durante le lunghe ore davanti allo schermo.

Questo monitor non è solo perfetto per il gaming, ma anche per la produttività. Grazie alla risoluzione QHD, potete lavorare su più finestre contemporaneamente, migliorando la vostra efficienza e il multitasking. La qualità delle immagini è di alto livello, rendendo ASUS ROG Swift PG27AQN ideale anche per i professionisti della grafica, del video editing e della fotografia. Con una copertura dello spazio colore sRGB del 135%, potrete godere di una riproduzione cromatica accurata e fedele alla realtà.

In definitiva, ASUS ROG Swift PG27AQN rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato per chi cerca un monitor versatile e con prestazioni altissime. La promozione attuale su Amazon, con uno sconto del 17%, rende questa offerta ancora più allettante. Vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa occasione unica per migliorare la vostra postazione di gioco o di lavoro con un dispositivo di assoluta eccellenza.

Vedi offerta su Amazon