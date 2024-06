Questo monitor OLED da gaming è FANTASTICO e in SUPER SCONTO! (-120€)

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming di qualità, che vi permetta non solo di giocare in modo ottimale a qualsiasi titolo, ma anche di ottenere una fedeltà cromatica senza precedenti, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G8 è ora disponibile a un prezzo speciale di 773,29€, rispetto al precedente di 899,00€, il che vi permette di risparmiare circa 120€ sull'ottimo prodotto di punta!

Monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G8 è la soluzione ideale per quei giocatori che cercano un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità, ma che soprattutto non vogliono compromessi in termini di ombre, luci e colori. Grazie al suo display Ultra WQHD 3440x1440 da 34'' con rapporto di 21:9, offre un campo visivo più esteso che permette un'esperienza di gioco perfetta con i titoli compatibili, seppur sia possibile dividerlo in più parti per ottenere degli schermi più piccoli. Fra l'avanzato processore Neo Quantum che ottimizza i frame in tempo reale e la tecnologia Display HDR True Black 400, passando per il magnifico schermo OLED, la qualità delle immagini è senza precedenti, con colori vividi, contrasti profondi e dettagli nitidi anche nelle scene più scure.

Con la Gaming Hub, i giocatori possono accedere facilmente ai principali servizi di streaming senza bisogno di download, sfruttando servizi cloud come GeForce Now e Xbox Game Pass Ultimate, ed è possibile infatti usare il dispositivo anche come Smart TV a sé stante. Proprio per questo scopo, la tecnologia CoreSync estende l'immersione al di fuori dello schermo, sincronizzando i colori delle scene con l'ambiente circostante, e rendendo quindi ottimo il dispositivo anche per l'utilizzo "da salotto".

Non mancano all'appello un refresh rate di 175hz, che rende quindi adatto il titolo anche ai titoli più frenetici, e un tempo di risposta di soli 0,03ms per la massima fluidità. Il supporto al FreeSync Premium di AMD si occupa invece di evitare tearing e problemi alle immagini.

Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G8 è ora disponibile a soli 773,29€, il che rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti i giocatori che cercano prestazioni di alto livello e funzionalità all'avanguardia. Tra il superbo pannello OLED, le capacità smart e una gamma completa di tecnologie per la massima resa cromatica, questo monitor è un investimento che migliorerà significativamente ogni sessione di gioco e intrattenimento domestico.

