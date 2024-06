Questo mouse da gaming Logitech è ASSURDO e in SUPER SCONTO! (-29%)

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming di fascia alta, che sia leggero e preciso, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il Logitech G Pro X Superlight 2 Lightspeed è infatti disponibile a soli 127,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo di listino di 179,00€, si tratta quindi di un risparmio di oltre 50€!

Mouse da gaming Logitech G Pro X Superlight 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Logitech G Pro X Lightspeed 2 si rivela una scelta imbattibile per gli appassionati di gaming che ricercano non solo estrema velocità e precisione, ma anche caratteristiche tecniche senza compromessi. Grazie al suo peso di soli 60 grammi e alle prestazioni superiori offerte dalla tecnologia wireless Lightspeed, questo mouse è particolarmente indicato per i giocatori professionisti e gli enthusiast che vogliono ridurre al minimo l'attrito e la fatica durante sessioni di gioco prolungate. L'introduzione dei tasti ibridi Lightforce garantisce una risposta rapidissima ai comandi, assicurando quella precisione che può fare la differenza nei momenti critici di una partita.

Il sensore Hero 2, con le sue capacità di tracciamento avanzate fino a 32.000 DPI, si distingue per affidabilità e personalizzazione del tracking, confermando la possibilità di utilizzare il mouse anche in ambito eSports. Non manca una batteria che dura fino a 95 ore e la compatibilità con la tecnologia Powerplay di Logitech per la ricarica wireless: è quindi perfetto per un'intera postazione senza fili!

Offerto ora a 127,99€, il mouse da gaming Logitech G PRO X Lightspeed 2 rappresenta un'investimento ideale per chi cerca la massima precisione e affidabilità nel proprio setup di gioco, con un dispositivo che può cambiare nettamente le sorti delle proprie partite. Leggero, duraturo e progettato per la vittoria, questo mouse è consigliato a tutti gli appassionati di gaming che vogliono portare al massimo la propria esperienza e raggiungere il livello professionale.

