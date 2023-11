Questo mouse gaming RGB oggi costa POCHISSIMO! Solo 29€

Approfittate dell'offerta esclusiva di Amazon per il Black Friday sul Trust Gaming GXT 980 Redex, mouse gaming wireless ricaricabile dotato di 6 pulsanti programmabili e luci RGB personalizzabili. Con un sensore ottico regolabile fino a 10.000 DPI e una batteria che garantisce fino a 50 ore di autonomia, è il compagno di gioco ideale. Il prezzo originale di 39,99€ è sceso a soli 29,90€, con uno sconto del 25%!

Trust Gaming GXT 980 Redex, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo prodotto è particolarmente consigliato a tutti gli appassionati di gaming che desiderano un mouse wireless di alta qualità, ma anche per i professionisti che richiedono un dispositivo affidabile e preciso. La sua capacità di reagire con estrema rapidità e senza ritardi ai comandi, unita a una durata della batteria fino a 50 ore, lo rende perfetto per lunghe sessioni di gioco o di lavoro.

La regolazione ottica fino a 10.000 DPI offre un controllo accurato dei movimenti, rispondendo alle esigenze di tutti coloro che richiedono una precisione ottimale, sia che si tratti di sparare a un avversario in un FPS, sia che si tratti di lavorare su dettagliati progetti grafici. Il Trust Gaming GXT 980 Redex possiede sei pulsanti programmabili e luci RGB personalizzabili. Costruito per resistere nel tempo, i suoi interruttori meccanici garantiscono fino a 80 milioni di clic.

In conclusione, l'acquisto del mouse gaming wireless Trust GXT 980 Redex è consigliato per la sua alta qualità, la lunga durata della batteria, la precisione ottica regolabile e le funzionalità personalizzabili. Ma il vero vantaggio è il prezzo di appena 29,90€, notevolmente inferiore rispetto al prezzo originale di 39,99€, che ne fa un'ottima scelta sia per i gamer che per i professionisti che cercano un mouse di alta qualità a un prezzo accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!