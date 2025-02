Questo POTENTE mini PC oggi può essere tuo a META' PREZZO! -50%

Se state cercando un mini PC gaming potente e compatto, Acemagician S3A è un'opportunità da non perdere. Disponibile su Amazon a soli 499,50€, questo dispositivo vanta uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 999€ grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un'occasione imperdibile per chi desidera alte prestazioni senza spendere una fortuna.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 50% durante il checkout

Acemagician S3A, chi dovrebbe acquistarlo?

AceMagician S3A è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 6900HX, un octa-core con 16 thread basato su architettura Zen 3 a 7 nm, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,9 GHz. Grazie alla GPU integrata AMD Radeon 680M, offre prestazioni fluide anche nei giochi più esigenti e nelle attività di editing video.

Questo mini PC da gaming include 32 GB di RAM DDR5 a doppio canale, espandibile fino a 64 GB, e un SSD NVMe PCIe 3.0 da 1 TB, garantendo avvii rapidi e multitasking senza rallentamenti. Inoltre, è possibile espandere lo storage fino a 4 TB, ideale per chi necessita di spazio extra per giochi e file multimediali.

AceMagician S3A si adatta a ogni esigenza grazie a tre modalità di utilizzo: Silenziosa (35W) per attività leggere, Auto (45W) per il lavoro e l'intrattenimento, e Performance (54W) per il massimo delle prestazioni nei giochi. Il sistema di raffreddamento ottimizzato con ventola centrifuga e struttura interamente in rame mantiene basse le temperature, garantendo efficienza e silenziosità.

Con supporto a WiFi 6 e Bluetooth 5.2, questo mini PC assicura una connessione stabile e veloce. Dispone di sei porte USB, uscite video HDMI, DisplayPort e Type-C per il supporto al triplo monitor in 4K@60Hz e una porta LAN da 2,5 Gbps per velocità di rete eccezionali.

Grazie allo sconto del 50% disponibile su Amazon, potete portarvi a casa AceMagician S3A a soli 499,50€ invece di 999€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per un mini PC gaming potente e versatile. Attivate il coupon e acquistatelo subito! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostras guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon