Questo SSD Samsung da 2TB oggi è in sconto del 25%

Lo spazio di archiviazione del vostro PC sta per esaurire e, dunque, siete alla ricerca di un SSD in cui inserire tutti i vostri dati per potervi accedere in modo rapido in qualsiasi momento? In tal caso vi segnaliamo che il Samsung T7 Portable da 2TB, dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2 e capace di raggiungere velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, è in offerta su Amazon a soli 180,89€ invece del prezzo consigliato di 239,99€, per uno sconto del 25%!

Samsung T7 Portable, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung T7 Portable da 2 TB rappresenta la scelta ideale per fotografi, videomaker, videogiocatori, grafici, programmatori e, semplicemente, chiunque necessiti di ampi spazi di archiviazione. Con una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, 9.5 volte superiore ai tradizionali HDD, offre, infatti, una gestione dei dati rapida ed efficiente, permettendovi di liberare lo spazio dal vostro PC o notebook in men che non si dica e di accedere ai vostri file in qualsiasi momento.

Resistente e duraturo, l'SSD può sopportare cadute fino a 2 metri grazie alla sua robusta scocca in metallo, mentre anche la sicurezza dei vostri dati sarà garantita dalla protezione con password opzionale e dalla crittografia hardware AES 256 bit. Inoltre, il Samsung T7 Portable supporta sistemi operativi come Windows, Mac OS e persino Android, assicurandovi, dunque, la massima compatibilità a prescindere dal vostro dispositivo; ciò significa che potrete portarlo con voi anche in ufficio, collegandolo al computer aziendale senza problemi.

Insomma, l'offerta per il Samsung T7 Portable da 2 TB è un'opportunità da non perdere per chi necessita di elevate capacità di archiviazione e rapidi tempi di trasferimento dati. Acquistando oggi questo SSD risparmierete il 25% sul prezzo originale, e potrete anche optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis al momento del pagamento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

