Raffredda al TOP la tua CPU con questo AIO Corsair, oggi a MENO DI META' PREZZO! -61%

Se siete alla ricerca di un sistema di raffreddamento avanzato per il vostro PC, questa è l'occasione perfetta per fare un upgrade. Su Amazon, il dissipatore a liquido Corsair iCUE Link H115i RGB è attualmente disponibile a soli 89,90€, con uno sconto del 61% rispetto al prezzo di listino di 229,90€. Un'opportunità davvero imperdibile per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio sistema e ridurre le temperature della CPU. Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per CPU per ulteriori consigli.

Corsair iCUE Link H115i RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair iCUE Link H115i RGB è un dissipatore a liquido all-in-one da 280 mm progettato per offrire un raffreddamento silenzioso e ad alte prestazioni. Grazie al sistema iCUE LINK, ora è possibile collegare tutti i componenti tramite un’unica porta, riducendo l'ingombro dei cavi e rendendo l'assemblaggio del sistema più rapido e pulito. L'innovativa gestione dei cavi sposta i collegamenti nella parte posteriore del radiatore, permettendo di mantenere un aspetto impeccabile e ordinato all'interno del case.

Questo dissipatore è dotato di un hub iCUE Link System incluso nella confezione, che consente di ottimizzare la gestione del sistema e di sincronizzare facilmente tutti i componenti compatibili. L’installazione è resa semplice e intuitiva, rendendo questo prodotto una scelta ideale sia per esperti che per chi si avvicina per la prima volta al mondo del PC building.

Una delle caratteristiche più affascinanti del Corsair iCUE Link H115i è l'illuminazione RGB personalizzabile. La testata della pompa è dotata di ben 20 LED RGB, mentre le ventole QX140 preinstallate sul radiatore da 280 mm dispongono di 34 LED RGB ciascuna. Questo non solo offre effetti di luce spettacolari, ma permette anche di sincronizzare l'illuminazione con altri dispositivi Corsair iCUE per un'esperienza visiva uniforme e coinvolgente.

Oltre all’aspetto estetico, le ventole QX140 sono progettate per garantire un flusso d’aria ottimale e un funzionamento ultra silenzioso. Con un controllo PWM preciso, è possibile regolare la velocità delle ventole fino a 2.000 RPM. Inoltre, grazie alla modalità Zero RPM, le ventole si spengono completamente quando la temperatura è bassa, eliminando qualsiasi rumore e rendendo il sistema estremamente silenzioso.

Il dissipatore Corsair iCUE Link H115i è compatibile con le piattaforme Intel LGA 1700 e AMD AM5, rendendolo un’opzione versatile per chiunque desideri migliorare il proprio sistema. Sia che utilizziate il vostro PC per il gaming ad alte prestazioni o per attività intensive come il rendering video, questo dissipatore garantisce temperature stabili e prestazioni costanti anche sotto carico elevato.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Con un prezzo di soli 89,90€, Corsair iCUE Link H115i RGB è un affare incredibile per chiunque voglia migliorare le prestazioni del proprio PC con un sistema di raffreddamento avanzato e ricco di funzionalità.

Vedi offerta su Amazon