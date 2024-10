Raffredda la CPU e accendi il tuo stile con questo dissipatore Mars Gaming, oggi IN SCONTO! -39%

Se state cercando un dissipatore CPU compatto e performante dotato di una straordinaria illuminazione RGB, oggi è il vostro giorno fortunato! Grazie a questa offerta su Amazon, il Mars Gaming MCPU33 è disponibile a soli 15,19€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 24,94€. Si tratta di un'occasione ideale per chi desidera migliorare il sistema di raffreddamento del proprio PC senza sforare il budget. Se non siete sicuri della scelta, consultate anche la nostra guida ai migliori dissipatori CPU per ulteriori consigli utili.

Mars Gaming MCPU33, chi dovrebbe acquistarlo?

Mars Gaming MCPU33 è un dissipatore che combina alta efficienza termica e basso rumore. Supporta CPU fino a 140W TDP grazie alle sue tre heatpipes con tecnologia HCT e al radiatore ad alta densità. La ventola ultra-silenziosa da 11 cm, dotata di tecnologia PWM, mantiene basse le temperature anche durante lunghe sessioni di gaming o lavoro, senza compromettere la silenziosità del sistema.

Uno degli aspetti più apprezzati del Mars Gaming MCPU33 è la sua doppia illuminazione FRGB, che aggiunge un tocco estetico sorprendente a qualsiasi configurazione gaming. Le sue dimensioni ridotte (altezza di soli 133 mm) lo rendono compatibile con quasi tutti i case in commercio, perfetto per chi dispone di poco spazio nel proprio setup.

Mars Gaming MCPU33 è progettato per essere multisocket universale, supportando processori Intel (LGA 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150, 775) e AMD (AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1). Questa versatilità lo rende una scelta ottimale per chiunque voglia aggiornare il proprio sistema senza preoccuparsi della compatibilità con la scheda madre.

In definitiva, Mars Gaming MCPU33 offre un mix perfetto tra prestazioni elevate e design accattivante, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente grazie alla promozione attuale su Amazon. Con lo sconto del 39%, questa è l'occasione giusta per migliorare il vostro sistema di raffreddamento e dare un tocco di stile alla vostra build. Affrettatevi, le scorte potrebbero esaurirsi presto!

