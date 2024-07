Raffreddamento avanzato a meno di 130€: acquista ora questo AIO ASUS con uno SCONTO del 35%!

Se state cercando un modo per potenziare il vostro setup gaming con un raffreddamento superiore e un design accattivante, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta su Amazon per l'ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB. Attualmente disponibile a soli 102,49€, questo dissipatore a liquido all-in-one rappresenta una vera occasione, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino di 158€. Questo prezzo ridotto è particolarmente vantaggioso considerando che è inferiore anche ai prezzi offerti durante il Prime Day 2024.

ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB non è solo un prodotto di alto livello per il raffreddamento delle CPU, ma è anche un elemento estetico che aggiunge uno stile vibrante al vostro sistema. Dotato di tre ventole da 120 mm con alette scanalate per migliorare il flusso d'aria e ridurre il rumore, questo dissipatore vanta un'illuminazione ARGB 5050 che può essere personalizzata attraverso l'illuminazione Aura Sync di ASUS. Questo significa che potrete sincronizzare i colori e gli effetti luminosi con il resto del vostro setup, creando un ambiente visivo unificato e personalizzato.

La pompa del dissipatore è stata progettata per essere disaccoppiata, garantendo un funzionamento silenzioso e riducendo le vibrazioni, il che rende l'esperienza di gioco o lavoro più piacevole senza compromettere le prestazioni di raffreddamento. I tubi rinforzati da 400 mm assicurano una maggiore durabilità e una migliore compatibilità con diverse configurazioni di chassis.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, l'ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB supporta una vasta gamma di socket, inclusi Intel LGA 1700, 1200, 115x e AMD AM5 e AM4, assicurando la compatibilità con una varietà di processori sia Intel che AMD.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione di acquistare uno dei migliori dissipatori a liquido disponibili sul mercato a un prezzo così competitivo. Visitate Amazon oggi stesso per approfittare di questa offerta esclusiva e aggiornate il vostro setup con stile e funzionalità avanzate.

Vedi offerta su Amazon