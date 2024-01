SVENDITA TOTALE: SSD Seagate One Touch al -40%

Il Seagate One Touch rappresenta un SSD portatile che va oltre la mera considerazione delle prestazioni, grazie al suo design accattivante e all'app di backup per Android che semplifica la liberazione dello spazio sui vostri dispositivi. Attualmente disponibile su Amazon, la versione da 2TB gode di uno sconto del 40%, consentendovi di aggiudicarvi questo SSD al prezzo vantaggioso di soli 254,99€ anziché il prezzo originario di 424,99€.

Seagate One Touch, chi dovrebbe acquistarlo?

Come accennato, si tratta di un componente indicato per chi vuole andare oltre alle tipiche prestazioni garantite dagli SSD, dando importanza anche allo stile e alla robustezza. Un SSD perfetto dunque per chi è sempre in movimento e desidera avere a portata di mano tutti i propri dati. La capacità di 2TB risponderà alle esigenze di coloro che non vogliono lasciare nulla a casa, memorizzando film, foto e documenti in un unico dispositivo sicuro e affidabile.

Se amate catturare momenti senza preoccuparvi dello spazio libero, saranno fondamentali la velocità di trasferimento dati fino a 1.030 MB/s e l'app di backup per Android inclusa, che vi permettono di trasferire file rapidamente e liberare memoria con facilità. Inoltre, l'acquisto è una scelta saggia per chi desidera una garanzia di sicurezza. Con i servizi Rescue Data Recovery inclusi, avrete infatti la massima tranquillità nella protezione dei vostri dati a lungo termine.

Da non dimenticare, per gli amanti della fotografia, l'accesso incluso a Mylio Create per un anno e il piano Adobe Creative Cloud per quattro mesi, che arricchiranno ulteriormente la vostra esperienza creativa. Un SSD capace quindi di adattarsi al passo con la vita digitale di oggi e che, grazie a questo sconto, risulta più accessibile a molti più utenti.

