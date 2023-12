Risparmia fino a 200€ su questo notebook gaming Raiontech con RTX 4070!

Se volete regalarvi un notebook da gaming unico per questo Natale, evitando i modelli comuni reperibili ovunque e che potrebbero includere componenti non desiderati, vi consigliamo di valutare l'offerta di RaionTech su uno dei suoi RaionBook. Questi notebook offrono la possibilità di personalizzazione prima dell'acquisto, consentendovi di creare una soluzione su misura, proprio come fareste nel caso di un assemblaggio PC da zero. Degno di nota è il RaionBook GM16, su cui è possibile risparmiare quasi 200,00€ sulla configurazione base, che include già la potente RTX 4070.

Vedi offerta su RaionTech

RaionBook GM16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il RaionBook GM16 di RaionTech si presenta come un notebook di grande interesse per coloro che desiderano un portatile potente, equiparabile ad altri modelli dotati di RTX 4070, ma con la possibilità di personalizzarlo prima dell'acquisto, aggiungendo o modificando una serie di componenti interni direttamente tramite la pagina del prodotto.

La flessibilità di poter selezionare i componenti prima della spedizione è uno dei punti di forza di questo notebook gaming. Le opzioni di personalizzazione includono la scelta di un alimentatore aggiuntivo, la quantità di RAM da 8GB a 64GB, diversi tipi di SSD (con la possibilità di occupare anche il secondo slot), e persino la configurazione del modulo Wi-Fi e del tipo di tastiera. Addirittura, si offre la libertà di selezionare il sistema operativo o optare per l'assenza di uno, ideale per chi desidera massimizzare il risparmio.

Va sottolineato che RaionTech è una delle poche aziende che permette tale livello di personalizzazione, estendendo questa opportunità anche ai PC desktop. Ribadiamo che attualmente è in corso un'ottima offerta sul RaionBook GM16, rendendo il suo acquisto conveniente. Inoltre, coloro che effettueranno l'ordine entro il 7 dicembre avranno la garanzia che il notebook sarà configurato e spedito in tempo per le festività natalizie.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su RaionTech

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!