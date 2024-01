Imperdibile sconto del 25% su questo ottimo mouse Corsair!

Se siete alla ricerca di un buon mouse da gaming, che sia funzionale, ma soprattutto dal prezzo abbordabile, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 25%, vi permetterà di acquistare a solo 29,99€ l'ottimo mouse Corsair KATAR PRO XT. Un mouse da gioco senza troppi fronzoli, pensato per accontentare chi, desideroso di avere un buon controllo di gioco sul proprio PC, non ha poi molta voglia di spendere cifre troppo esose per il proprio mouse.

Corsair KATAR PRO XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo eccezionale, il mouse da gaming Corsair KATAR PRO XT è la scelta ideale per chi, volendo spendere una cifra modesta, vuole comunque equipaggiarsi con un mouse di qualità, che con la sua velocità e reattività sia l'ideale non solo per titoli dall gameplay lento e ponderato, ma anche per giochi come FPS o MOBA. In tal senso, anche al netto del costo contenuto, questo mouse potrà certamente fare al caso vostro, complice anche un peso davvero molto risicato, di appena 73 grammi, che permetterà movimenti più fluidi ed un miglior controllo dell'ambiente di gioco.

Parliamo, inoltre, di un mouse perfettamente simmetrico, realizzato per potersi adattare adeguatamente a destrorsi e mancini, senza per questo sacrificare il grip della mano sul mouse.

Dotato, di un sensore ottico da 18.000 DPI, ideale quando il tracciamento è fondamentale per la vittoria, questo mouse dispone, infine, anche dell'ottima tecnologia "CORSAIR QUICKSTRIKE", che vi garantirà un feedback puntuale, ma soprattutto dei clic rapidissimi, grazie alla presenza di pulsanti privi di distanza con gli switch.

Pensato per durare nel tempo, anche al netto di un utilizzo massivo, il KATAR PRO XT rappresenta la scelta ideale per i giocatori che cercano precisione e leggerezza, il tutto ad un prezzo davvero competitivo! Garantito fino a 50 milioni di clic, e venduto a meno di 30 euro, questo mouse è, in sintesi, una scelta davvero molto consigliata in quello che è l'ampio panorama dei sistemi di controllo da gaming e, per questo, vi suggeriremmo davvero di non lasciarvelo scappare!

