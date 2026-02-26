Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul roborock Qrevo Curv 2 Flow, il robot aspirapolvere lavapavimenti di ultima generazione con tecnologia SpiraFlow, aspirazione da 20.000 Pa e stazione multifunzionale. Dotato di intelligenza artificiale, videochiamata e comando vocale Hello Rocky, rappresenta il top per la pulizia domestica. Oggi lo trovate a soli 699,00€ invece di 899,00€, con uno sconto del 22%!

Roborock Qrevo Curv 2 Flow, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock Qrevo Curv 2 Flow è il robot aspirapolvere lavapavimenti ideale per chi cerca una pulizia domestica completa e senza compromessi. È particolarmente consigliato alle famiglie con animali domestici e a chi ha capelli lunghi, grazie al sistema Dual Zero-Tangle che elimina il rischio di aggrovigliamenti. Chi vive in abitazioni con superfici miste — tappeti e pavimenti rigidi — troverà nella strategia intelligente asciutto-bagnato e nella protezione automatica dei tappeti una soluzione davvero versatile ed efficiente.

Questo robot risponde alle esigenze di chi desidera automatizzare completamente la routine di pulizia, grazie alla stazione multifunzionale con svuotamento automatico, lavaggio ad alta temperatura e asciugatura ad aria calda. La potenza di aspirazione da 20.000 Pa, la videochiamata integrata e il controllo vocale "Hello Rocky" lo rendono perfetto per chi vuole monitorare e gestire la propria abitazione anche da remoto. A 699€ invece di 899€, rappresenta un investimento eccellente per chi non vuole rinunciare alla tecnologia di alto livello.

Il roborock Qrevo Curv 2 Flow è un robot aspirapolvere lavapavimenti con aspirazione da 20.000 Pa, tecnologia SpiraFlow per la pulizia del panno in tempo reale, sistema Dual Zero-Tangle anti-groviglio e AI DirTect per rilevare diversi tipi di sporco. Include stazione multifunzionale con lavaggio a 75°C.

Vedi offerta su Amazon