In attesa del lancio delle GPU RTX 4000 di Nvidia, le voci che riguardano i dettagli tecnici dei modelli non fanno altro che susseguirsi. Dopo i vari rumor sul possibile periodo di disponibilità delle schede, nuove indiscrezioni provenienti da Kopite7kimi svelano adesso delle specifiche aggiornate per quanto riguarda le prime tre varianti della gamma. Ricordiamo che il lancio iniziale dovrebbe includere in ordine la GeForce RTX 4090, RTX 4080 e la RTX 4070. Tutti e tre i modelli dovrebbero far uso di un processore grafico con specifiche ridotte, realizzato attraverso il processo produttivo 4N di TSMC, una versione ottimizzata del nodo a 5nm.

Stando a quanto riportato dall’insider, la RTX 4090 equipaggerebbe AD102-300, il chip più potente di Nvidia la cui versione completa sarà disponibile soltanto nella variante “Ti”. La versione liscia sarà dotata di 128 SM, per un totale di 16.384 CUDA core, 384 ROP e 96 MB di cache L2. Non c’è ancora nessuna conferma per quanto riguarda le velocità di clock, gli addetti ai lavori ritengono tuttavia che questa potrebbe aggirarsi sui 2-3 GHz, considerato il processo produttivo in uso. Per quanto riguarda la memoria, la scheda dovrebbe far uso di 24 GB di VRAM GDDR6X con larghezza di banda di 21 Gbps e interfaccia bus di 384-bit. Il TBP è stimato essere di 450W, mentre un connettore per l’alimentazione a 16 pin da 600W dovrebbe consentire di superare anche i 500W di potenza in versioni realizzate dai partner di terze parti.

Nvidia GeForce RTX 4060

La RTX 4080 sarà invece dotata di un processore grafico AD103-300, con 80 SM abilitati che includono 10.240 CUDA core e 224 ROP, insieme a una cache L2 da 64 MB. La memoria continua ad utilizzare moduli da GDDR6X, ma scende a 12 GB insieme alla larghezza di banda di 18 Gbps e il bus a 256-bit. La scheda dovrebbe avere un TBP di 420W, un valore molto vicino al modello top di gamma, che consentirà probabilmente di spingere di più sulle frequenze.

RTX 4070 dovrebbe utilizzare infine un chip AD104-275 con 56 SM, 7.168 CUDA core, 160 ROP e 48 MB di cache L2. La VRAM sarebbe GDDR6 da 10 GB, con velocità di 18 Gbps e bus di 160-bit, mentre il TBP dovrebbe essere di 300W. Con queste specifiche, la GPU dovrebbe essere venduta a un prezzo quanto meno analogo a quello della 3070.

Le voci più recenti davano l’uscita delle RTX 4000 a partire dal quarto trimestre di quest’anno, con un lancio spalmato nei mesi di settembre, ottobre e novembre a partire dal modello più potente. Per quanto riguarda la fascia bassa della serie, l’unico modello atteso è RTX 4060, previsto per il CES 2023, mentre non c’è ancora alcuna info in merito alla 4050.