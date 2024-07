Galaxy Book4 Ultra: ottimo a oltre 3000€? L'offerta Amazon non delude

Se state cercando un equivalente del MacBook con Windows e la possibilità di utilizzarlo anche per il gaming, il Samsung Galaxy Book4 Ultra si pone come una delle scelte più ragionevoli in termini di qualità. Tuttavia, il prezzo non è alla portata di tutti, sebbene in questo momento Amazon lo stia offrendo a 3.043,92€, in ribasso rispetto al prezzo medio di 3.574,91€.

Samsung Galaxy Book4 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Book4 Ultra si configura come il portatile ideale per i creativi e per chi necessita di una macchina con prestazioni eccezionali e caratteristiche all'avanguardia. Con un display da 16" gestito da un processore Intel Core Ultra 9 e una scheda grafica RTX 4070 da 8GB, questo modello è perfettamente attrezzato per affrontare lavori grafici intensivi, rendering e gaming di alto livello.

L'ampia RAM di 32GB e l'unità SSD da 1TB garantiranno che le applicazioni e i progetti più esigenti funzionino senza intoppi, massimizzando l'efficienza e riducendo i tempi di caricamento. Inoltre, grazie al suo design sottile e leggero, è adatto anche per gli utenti in costante movimento che non vogliono rinunciare a prestazioni di alto livello quando sono fuori dall'ufficio.

Il nuovo pannello touchscreen reattivo aggiunge un ulteriore livello di interattività e produttività, permettendo una gestione intuitiva dei contenuti direttamente sullo schermo. Per chi necessita di un portatile capace di sostituire un desktop, presentare lavori in condizioni di luce variabile senza perdere nitidezza e qualità dell'immagine, il Samsung Galaxy Book4 Ultra è tra le migliori soluzioni.

