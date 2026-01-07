Il notebook Samsung Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon a soli 838,63€ invece di 1.023,90€. Questo laptop di ultima generazione vi conquisterà con il suo display touchscreen Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici, il potente processore Snapdragon X Elite Pro e ben 16GB di RAM. Approfittate dello sconto del 18% per portarvi a casa questo notebook dalle prestazioni eccezionali, dotato di intelligenza artificiale integrata e un'autonomia fino a 22 ore.

Galaxy Book4 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy Book4 Edge è il laptop ideale per professionisti creativi e studenti che necessitano di prestazioni elevate in mobilità. Grazie al processore Snapdragon X Elite Pro e alle funzioni AI integrate, vi permetterà di lavorare in modo intelligente anche senza connessione Internet, mentre il display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici con refresh rate a 120 Hz garantisce un'esperienza visiva coinvolgente per editing fotografico, video e multitasking intensivo. La certificazione per la riduzione della luce blu lo rende perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, proteggendo la salute degli occhi durante lunghe sessioni di lavoro o studio.

Questo dispositivo si rivela indispensabile per chi cerca versatilità e autonomia senza compromessi. Con i suoi 16GB di RAM e 1TB di SSD, soddisfa le esigenze di archiviazione e multitasking più impegnative, mentre l'autonomia fino a 22 ore vi libera dall'ansia del caricabatterie durante gli spostamenti.

La connettività avanzata con porte USB 4.0, HDMI 2.1 e l'integrazione perfetta con l'ecosistema Galaxy lo rendono la scelta ottimale per chi desidera un hub produttivo completo. Con uno sconto del 18%, rappresenta un investimento intelligente per professionisti e content creator che non vogliono scendere a compromessi tra potenza e portabilità.

Oggi a soli 838,63€ invece di 1023,90€ con uno sconto del 18%, vi consigliamo questo laptop per la sua autonomia fino a 22 ore e la versatilità di connessione con dispositivi Galaxy. Perfetto per chi cerca potenza e portabilità!

Vedi offerta su Amazon