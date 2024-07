Samsung T7 Shield 1TB a MENO DI 100€: l'SSD imperdibile per velocità e robustezza! - 41%

Se state cercando un'unità a stato solido (SSD) che offra prestazioni elevate e una resistenza straordinaria, l'SSD Samsung T7 Shield da 1 TB, ora disponibile su Unieuro a soli 99,99€, rappresenta un'opportunità imperdibile, grazie a uno sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 469,99€. Inoltre, per una panoramica più completa del mercato, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD esterni.

Samsung T7 Shield 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung T7 Shield è progettato per garantire velocità elevate e robustezza in condizioni ambientali estreme. Grazie alla tecnologia USB 3.2 di seconda generazione e all'interfaccia PCIe NVMe, questa SSD offre velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s, ideali per operazioni di editing istantaneo e trasferimenti rapidi di file di grandi dimensioni. La scocca in gomma high-tech con Dynamic Thermal Guard mantiene sotto controllo il calore, assicurando prestazioni costanti anche durante la gestione dei progetti più complessi.

La resistenza del Samsung T7 Shield è confermata dalla certificazione IP65, che garantisce protezione contro acqua e polvere. Inoltre, la struttura in elastomero all'avanguardia permette di sopportare cadute da un'altezza fino a 3 metri, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente, sia in ufficio che all'aperto. Questa robustezza non compromette la compatibilità, poiché il Samsung T7 Shield può essere facilmente collegato a PC, Mac, dispositivi Android, console di gioco e altri dispositivi, offrendo una flessibilità d'uso molto elevata.

Per garantire la sicurezza dei dati, il Samsung T7 Shield è dotato di un software di gestione avanzato. Con il Samsung Magician Software, è possibile impostare password, scaricare aggiornamenti firmware, controllare lo stato di salute del drive e migliorare le prestazioni. Questo software è disponibile per PC, Mac, smartphone e tablet Android, assicurando che i vostri dati siano sempre protetti e facilmente accessibili.

L'SSD Samsung T7 Shield da 1 TB in offerta su Unieuro è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni e resistente. Con uno sconto significativo, questa SSD offre un mix ideale di velocità, robustezza e stile, rendendola adatta sia per uso professionale che personale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza di archiviazione digitale.

