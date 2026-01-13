Il Samsung UE65DU7190UXZT da 65 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo Smart TV LED 4K è dotato del Crystal Processor 4K che garantisce colori vividi e realistici, mentre il design Slim Look conferisce eleganza al vostro salotto. Grazie alle tecnologie Q-Symphony e OTS Lite, l'esperienza audio diventa immersiva e coinvolgente. Potete portare a casa questo TV 4K a soli 499,00€ invece di 649,90€, con integrazione completa di Bixby, Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Samsung TV 65", chi dovrebbe acquistarlo?

Se desiderate trasformare il vostro salotto in un centro di intrattenimento completo, questo Samsung TV da 65 pollici è la scelta ideale per chi cerca qualità e versatilità senza compromessi. Perfetto per famiglie e appassionati di cinema che vogliono godere di una visione coinvolgente con colori vividi grazie al Crystal Processor 4K e alla tecnologia PurColor, si rivela eccellente anche per gli amanti del gaming grazie al Motion Xcelerator e al Gaming Hub integrato. Chi possiede già dispositivi smart Samsung apprezzerà particolarmente la funzionalità SmartThings per controllare tutto l'ecosistema domestico direttamente dal televisore, mentre la compatibilità con Alexa, Google Assistant e Bixby soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza vocale personalizzata.

Con uno sconto del 23% che porta il prezzo a soli 499€, questo televisore rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera aggiornare il proprio impianto home entertainment senza spendere una fortuna. Il design Slim Look senza cornici vi permetterà di integrarlo elegantemente in qualsiasi ambiente, mentre le tecnologie audio avanzate come Q-Symphony e OTS Lite garantiscono un'esperienza sonora immersiva anche senza soundbar esterna. Ideale per chi guarda contenuti in streaming, sport e film HDR, questo modello soddisfa pienamente le esigenze di utenti esigenti che cercano un prodotto completo, moderno e facile da utilizzare grazie allo Smart Hub centralizzato.

Il Samsung UE65DU7190UXZT è uno Smart TV da 65 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Crystal Processor 4K che garantisce colori vividi e realistici grazie alla tecnologia PurColor. Dotato di HDR, Motion Xcelerator per il gaming e OTS Lite per un audio surround 3D immersivo, vi offre un'esperienza completa.

