Schermo OLED e potenza al TOP: Asus Zenbook 14 ora a un PREZZO SHOCK! (-180€)

Siete alla ricerca di un notebook che ridefinisca gli standard di potenza, eleganza e portabilità? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. L'Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA è ora disponibile al prezzo eccezionale di 1.019,00€, con un risparmio del 15% rispetto al prezzo di listino di 1.199,00€. Un'opportunità unica per portarvi a casa un gioiello della tecnologia a un prezzo mai visto prima!

Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA si rivela la scelta ottimale per professionisti esigenti e creativi che non accettano compromessi. Grazie al processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione, alla grafica Intel Iris Xe e ai 16GB di RAM, questo dispositivo garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione, dalla gestione di complessi fogli di calcolo all'editing video professionale. L'SSD PCIe da 1TB assicura avvii rapidissimi e tempi di caricamento minimi, mentre il display OLED da 14 pollici con risoluzione 2.8K offre una resa cromatica impeccabile, ideale per grafici e fotografi.

La scocca in alluminio, con uno spessore di soli 16,9mm e un peso di 1,39kg, rende questo Zenbook il compagno di viaggio perfetto per i professionisti sempre in movimento. Le innovative funzionalità, come l'accesso one-touch tramite sensore di impronte digitali e la tastiera ASUS ErgoSense, migliorano ulteriormente l'esperienza d'uso, combinando sicurezza e comfort in un design raffinato e moderno.

Per gli audiofili e i professionisti del suono, il sistema audio stereo certificato Dolby Atmos offre un'esperienza sonora immersiva e cristallina, sia che si tratti di videoconferenze sia di momenti di relax con la propria musica preferita.

A un prezzo di 1.019,00€, l'Asus Zenbook 14 OLED UX3402VA rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia senza compromessi. La combinazione di prestazioni top, design ultraportatile e tecnologie innovative come il display OLED e il WiFi 6E, rende questo notebook una scelta vincente per professionisti, creativi e utenti esigenti che desiderano il massimo della tecnologia in un formato compatto ed elegante.

Vedi offerta su Amazon