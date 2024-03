Sconto del 20% su questo mouse da gaming ULTRALEGGERO!

Se siete alla ricerca di un buon mouse da gaming, che offra un puntamento preciso ma, soprattutto, che abbia un corpo ultraleggero, che vi permetta di utilizzarlo a lungo diminuendo al massimo lo stress sulle articolazioni della mano, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa proposta Amazon che, grazie alle sue Offerte di Primavera, sta scontando il mouse gaming Glorious Model O, oggi disponibile al prezzo speciale di 47,99€, rispetto agli originali 59,99€ richiesti dal produttore. Il che non è affatto male, specie perché, come anticipiamo, parliamo di un mouse ultraleggero davvero ben fatto!

Mouse gaming Glorious Model O, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Glorious Model O è la scelta ideale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni di alto livello, ma con un occhio a quello che è il peso del mouse, la cui variabile influisce, come saprete, non solo sulla velocità di movimento, ma anche sullo sforzo articolare di polso e mano. Con un peso di soli 67 grammi e un design a nido d'ape, questo mouse, in tal senso, non solo assicura un controllo preciso e reattivo, ma offre anche una sensazione di leggerezza impareggiabile, ideale per lunghe sessioni di gioco e, in generale, per abbassare drasticamente l'affaticamento delle vostre articolazioni.

Oltre a ciò, parliamo di un mouse solido, resistente, decisamente ben fatto e che si propone anche con un'estetica accattivante, grazie non solo al suo corpo alveolato, ma anche ad un sistema di illuminazione RGB. Come se non bastasse, questo particolare accessorio è dotato di un cavo ultraflessibile "Ascended" che imita la sensazione di un mouse da gaming wireless, grazie alla sua incredibile leggerezza, e dispone anche di piedini in PTFE al 100% che assicurano uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie.

Infine, il sensore Pixart 3360 garantisce una precisione assoluta senza accelerazione, supportato da switch Omron di alta qualità pronti per oltre 20 milioni di clic!

Insomma, offerto com'è al prezzo di appena 47,99€, questo Glorious Model O è certamente un prodotto da non lasciarsi scappare e, per questo, vi suggeriremmo di approfittare subito di queste Offerte di Primavera Amazon per portarvelo a casa! Anche perché non abbiamo idea a quanto ammontino le scorte e, pertanto, il prodotto potrebbe andare esaurito ben prima del previsto.

Vedi offerta su Amazon