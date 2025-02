SCONTO IMPERDIBILE su questo mouse gaming ASUS: velocità e precisione per i tuoi giochi preferiti!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming ultra-leggero e performante, oggi avete un’occasione imperdibile per arricchire la vostra postazione di gioco. Infatti, ASUS TUF Gaming M4 Air è disponibile su Amazon a soli 27,86€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo più basso recente di 33,99€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera velocità, precisione e resistenza a un prezzo vantaggioso.

ASUS TUF Gaming M4 Air, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse da gaming cablato è stato progettato per offrire massima precisione e comfort, grazie al suo design ultra-leggero e alle prestazioni di alto livello. Il sensore ottico da 16.000 DPI, regolabile su quattro livelli tramite un apposito tasto, consente movimenti fluidi e rapidi, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di gioco.

La costruzione dell’M4 Air non solo assicura durabilità e affidabilità, ma garantisce anche un utilizzo confortevole anche nelle sessioni più lunghe. Il cavo TUF Gaming Paracord riduce la resistenza e l’attrito per movimenti più naturali, mentre i piedini in PTFE assicurano scorrimenti precisi su ogni superficie. Inoltre, il design Air Shell contribuisce a mantenere il peso ridotto senza sacrificare robustezza.

Uno degli aspetti più interessanti è la resistenza all’acqua certificata IPX6, che protegge il dispositivo da schizzi e umidità, aumentando la longevità del prodotto. L’ASUS Antibacterial Guard mantiene la superficie del mouse sempre pulita e igienizzata, un vantaggio importante per chi trascorre molte ore davanti al PC.

Grazie ai sei pulsanti programmabili e alla memoria interna, potrete personalizzare ogni comando a seconda delle vostre esigenze. Il software Armoury Crate vi permette di modificare rapidamente le impostazioni per adattare il mouse al vostro stile di gioco.

ASUS TUF Gaming M4 Air è ora disponibile su Amazon a soli 27,86€, un prezzo scontato rispetto al minimo storico recente. Un’occasione da cogliere al volo per chi vuole un mouse gaming performante, resistente e leggero, perfetto per qualsiasi tipo di videogiocatore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

