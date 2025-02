Sfrutta al massimo il tuo spazio con questo mini PC in SCONTO! Potenza senza ingombro!

Se state cercando un mini PC potente e compatto, oggi su Amazon potete approfittare di un’offerta imperdibile. Il GMKtec G3 Plus è disponibile a soli 219,99€, con uno sconto di 60€ grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera un computer dalle ottime prestazioni senza ingombrare la scrivania.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

GMKtec G3 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

GMKtec G3 Plus si distingue per il suo processore Intel Twin Lake N150, una soluzione aggiornata rispetto al più diffuso Intel N100, che offre 4 core, 4 thread e una frequenza di base fino a 3,6 GHz. Questo garantisce un funzionamento fluido e reattivo, ideale per lavoro d’ufficio, navigazione web, streaming e utilizzo di software leggeri. Grazie alle prestazioni migliorate rispetto a modelli come N100, N5095, N5100 e N95, il G3 Plus si rivela una scelta più conveniente rispetto ai PC desktop tradizionali.

Uno dei punti di forza di questo mini PC è la sua configurazione hardware. Preassemblato con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe PCIe 3.0 M.2 22160 da 1TB, garantisce avvii rapidi, multitasking efficiente e trasferimenti di file ultra veloci. Potrete utilizzare più applicazioni senza rallentamenti, rendendolo perfetto per chi necessita di un dispositivo versatile e pronto all’uso.

GMKtec G3 Plus non delude nemmeno sul fronte della connettività. Dotato di WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una porta Ethernet Gigabit RJ45 2,5G, offre connessioni veloci e stabili. Dispone inoltre di 4 porte USB 3.2, due HDMI 2.0 che supportano uscita dual screen 4K@60Hz e un jack audio da 3,5 mm. Perfetto per essere collegato a monitor, TV, proiettori e altri dispositivi.

Acquistare GMKtec G3 Plus significa affidarsi a un prodotto supportato da un servizio post-vendita dedicato. Un ulteriore motivo per considerare questo mini PC come la scelta ideale per chi cerca un dispositivo compatto, prestante e affidabile, soprattutto ora che potete portarvelo a casa a prezzo scontato. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon