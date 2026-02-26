Su Amazon è disponibile il Mars Gaming MCA-GCV, il supporto verticale universale per schede grafiche con base magnetica antiscivolo e doppia staffa PCI. Compatibile con GPU fino a 3 slot e case da 29 cm in su, migliora il flusso d'aria e valorizza l'estetica del setup. Ora disponibile a soli 10,90€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo originale di 22,62€.

Supporto verticale per GPU, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mars Gaming MCA-GCV è il prodotto ideale per tutti gli appassionati di PC gaming e building che desiderano ottimizzare sia le prestazioni che l'estetica del proprio setup. È particolarmente consigliato a chi possiede schede grafiche di fascia alta, spesso ingombranti e pesanti, che rischiano di piegarsi sullo slot PCIe nel tempo. Grazie alla compatibilità universale fino a 3 slot e alla base magnetica antiscivolo, si adatta a una vasta gamma di configurazioni, risultando perfetto anche per chi vuole un'installazione rapida e senza utensili.

Questo supporto verticale soddisfa l'esigenza di chi vuole mettere in mostra la propria GPU in modo pulito e professionale, valorizzando l'intero compartimento interno del case. Il montaggio verticale migliora inoltre il flusso d'aria e il raffreddamento generale del sistema, un aspetto fondamentale per chi effettua sessioni di gioco intensive o lavora con applicazioni graficamente impegnative. A soli 10,90€ con uno sconto del 52%, rappresenta un acquisto conveniente per chiunque voglia elevare la qualità del proprio build senza spendere cifre elevate.

