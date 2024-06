Tastiera da gaming meccanica a un prezzo ASSURDO, solo 31€! (-16%)

Se siete alla ricerca di una tastiera da gaming compatta e di alta qualità, e che con un ottimo rapporto qualità-prezzo vi faccia anche spendere poco, allora questa offerta presente su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Potete infatti acquistare la tastiera da gaming Mars Gaming MKMINIRPT a soli 30,99€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 36,74€.

Tastiera Mars Gaming MKMINIRPT, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Mars Gaming MKMINIRPT è una soluzione ideale per chi cerca un'esperienza di digitazione e di gioco di alto livello senza sacrificare lo spazio sulla scrivania, grazie al suo design particolarmente compatto che rinuncia infatti al tastierino numerico sulla destra. Occupa il 60% dello spazio di una tastiera standard, il che permette quindi di avere maggiore spazio di manovra con il mouse durante le sessioni di gioco, aumentandone inoltre la portabilità.

Grazie agli switch meccanici Outemu Pro rossi, è perfetta per chi desidera un feedback fluido e silenzioso, mentre i tasti vengono illuminati da 16,8 milioni di colori con vari effetti, personalizzabili attraverso il software esclusivo. Non manca attraverso quest'ultimo la possibilità di creare anche delle macro, per quanto il dispositivo funzioni correttamente anche come plug and play. È inoltre presente la compatibilità con tutte le piattaforme, compresi Mac e console, che in quest'ultimo caso varia però di gioco in gioco.

La tastiera Mars Gaming MKMINIRPT, in offerta a soli 30,99€, con le sue caratteristiche premium, come gli switch Outemu Pro rossi, l'illuminazione RGB e la compatibilità multipiattaforma, rappresenta un'opzione eccellente per ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare a prestazioni e qualità. Si configura come un ottimo acquisto per chi vuole migliorare il proprio setup senza spendere una fortuna e senza rischiare di incontrare problemi di spazio.

