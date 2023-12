TP-Link Mercusys: eccezionale router 5G in doppio sconto!

Siete alla ricerca di nuovo router da utilizzare in casa o in ufficio? In tal caso vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una fantastica offerta per il TP-Link Mercusys, un router 4G ideale per condividere l'accesso a Internet con fino a 32 dispositivi: il prezzo originale era di 59,99€, ma grazie a un coupon da 5€ offerto da Amazon potrà essere vostro a soli 44,99€!

TP-Link Mercusys, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router TP-Link Mercusys rappresenta una soluzione efficace per chi necessita di una connessione internet veloce ed è spesso in viaggio, oppure non può stipulare un contratto fisso con un fornitore di servizi internet giacché è compatibile con tutte le schede SIM. Inoltre, con la possibilità di connettere fino a 32 dispositivi via Wi-Fi, è perfetto per uffici, piccole imprese o famiglie numerose, permettendo a tutti di connettersi simultaneamente senza perdita di velocità.

Le velocità di download del router possono raggiungere fino a 150 Mbps, mentre la connessione Wi-Fi arriva fino a 300 Mbps. Dispone, inoltre, di una porta LAN/WAN che consente di collegare un cavo Ethernet per un accesso alternativo alla rete, la quale tornerà particolarmente utile a chi possiede on PC Desktop e desidera sfruttare la velocità massima, magari per il gaming.

Insomma, il router TP-Link Mercusys rappresenta un investimento ottimo per chi desidera una soluzione rapida e affidabile per l'accesso a internet: dai viaggiatori costanti alle piccole imprese, chiunque abbia bisogno di una connessione stabile e veloce trarrà sicuramente vantaggio dall'acquisto di questo strumento. Vi ricordiamo che per usufruire del buono sconto di Amazon vi basterà spuntare la casella "Applica coupon 5€" prima di inserire il prodotto nel carrello!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

