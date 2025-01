Trust Gaming GXT 835 Azor, la tastiera economica con prestazioni da pro, oggi a un SUPER PREZZO!

Se siete alla ricerca di una tastiera gaming che unisca prestazioni affidabili e un prezzo accessibile, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Infatti, la Trust Gaming GXT 835 Azor è disponibile a soli 16,99€, con un 12% di sconto rispetto al prezzo più basso recente di 19,38€. Un'occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione gaming senza spendere troppo.

Trust Gaming GXT 835 Azor, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tastiera gaming retroilluminata è perfetta per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare a funzionalità essenziali. Grazie alla funzione anti-ghosting, supporta fino a 8 pressioni simultanee di tasti, garantendo una risposta fluida e precisa anche nei momenti più intensi delle vostre sessioni di gioco. Inoltre, il commutatore modalità gioco consente di disabilitare il tasto Windows, evitando interruzioni accidentali.

Uno degli aspetti più accattivanti è la sua illuminazione LED RGB, che offre 3 modalità di colore e luminosità regolabile, permettendovi di personalizzare l'aspetto della vostra postazione gaming. La stabilità è garantita dai piedini antiscivolo in gomma, regolabili in due altezze, per offrire il massimo comfort durante lunghe sessioni di utilizzo.

Oltre ad essere ideale per il gaming, questa tastiera USB si rivela anche molto pratica per l'uso quotidiano, grazie ai suoi 12 tasti funzione multimediali, che vi permettono di controllare volume, riproduzione audio e altre funzioni con un semplice tocco.

Attualmente disponibile a soli 16,99€, la Trust Gaming GXT 835 Azor rappresenta un'opportunità unica per chi desidera una tastiera gaming economica senza compromessi sulle prestazioni. Approfittate subito di questa promozione su Amazon prima che scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tastiere gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon