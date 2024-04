TunnelBear: 67% di sconto per la VPN senza limiti di dispositivi

Oggi TunnelBear VPN propone due interessanti offerte: una sul piano di abbonamento annuale e l'altra per quello biennale. Anche se sulla homepage del provider è pubblicizzato uno sconto del 58%, al momento del checkout si rivela che lo sconto sull'abbonamento annuale può effettivamente raggiungere il 67%. Questo è piuttosto insolito, dato che generalmente le promozioni più vantaggiose sulle VPN sono associate ai piani di durata maggiore. In termini economici, ciò significa che l'abbonamento annuale costa solo 3,33$ al mese, contro i 4,17$ mensili del piano biennale.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear è una buona scelta per chi cerca un servizio VPN semplice da usare, con una forte attenzione alla privacy e alla sicurezza. Considerando le offerte attuali, l'abbonamento annuale è il più conveniente, con uno sconto più elevato rispetto al piano biennale. Quindi, coloro che sono alla ricerca di una soluzione economica e non vogliono impegnarsi per due anni potrebbero trovare vantaggioso l'abbonamento annuale.

Tuttavia, se la sicurezza e la tranquillità a lungo termine sono prioritarie e si è disposti a impegnarsi per due anni, il piano biennale potrebbe essere un'opzione da considerare. Alla fine, dipende dalle esigenze e dalle preferenze individuali dell'utente. Parlando di TunnelBear e dei suoi vantaggi, si può sottolineare come il servizio offra una politica di non registrazione degli accessi, che è cruciale per mantenere l'anonimato online.

Inoltre, TunnelBear dispone di server in 47 paesi, permettendo agli utenti di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti da diverse regioni del mondo. Un altro vantaggio importante riguarda la possibilità di connettere infiniti dispositivi con lo stesso account, il che è ideale per famiglie o piccoli gruppi di lavoro che necessitano di proteggere più dispositivi contemporaneamente.

