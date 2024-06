TunnelBear VPN: sconto del 58% e altri benefici sulla privacy online

In un contesto dove la protezione della privacy online è sempre più importante, ottenere un'eccellente VPN è diventato più facile e conveniente. TunnelBear, celebre per la sua interfaccia user-friendly e per le sue prestazioni eccellenti, ha introdotto notevoli sconti sui suoi abbonamenti VPN. Attualmente, è possibile ottenere riduzioni fino al 58%: il piano annuale è offerto con uno sconto del 50%, mentre il piano biennale beneficia di una riduzione ancora maggiore, pari appunto al 58%.

TunnelBear, chi dovrebbe abbonarsi?

TunnelBear è perfetta per chi cerca una VPN semplice da usare, ideale per principianti. La sua interfaccia è stata progettata per essere intuitiva, eliminando la necessità di configurazioni complicate, il che la rende ideale per chi desidera una soluzione immediata e priva di complicazioni.

È particolarmente indicata per chi utilizza la VPN occasionalmente, ad esempio per proteggere i propri dati su reti Wi-Fi pubbliche, accedere a contenuti con restrizioni geografiche durante i viaggi, o migliorare la propria privacy online senza dover gestire funzioni complesse che potrebbero risultare superflue.

Pur essendo facile da usare, TunnelBear non compromette la sicurezza. Offre crittografia di alto livello, protezione contro le perdite di DNS/IP e un kill switch automatico che protegge i dati dell'utente anche in caso di disconnessioni improvvise. Queste caratteristiche rendono TunnelBear un servizio solido per chi vuole coniugare semplicità d'uso e sicurezza a un prezzo d'occasione.

