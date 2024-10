Usa questo COUPON per risparmiare quasi 100€ su un OTTIMO notebook Acer Aspire per professionisti!

Siete alla ricerca di un notebook che possa gestire senza sforzo le vostre esigenze professionali più impegnative, dalla grafica avanzata all'utilizzo di software CAD? Amazon propone un'offerta che potrebbe catturare la vostra attenzione. Questo notebook Acer Aspire con processore Intel Core i7-1355U e scheda grafica GeForce RTX 2050 è ora disponibile al prezzo di 1.103,08€, con un risparmio grazie a un coupon che garantisce uno sconto dell'8% al momento del pagamento.

Notebook Acer Aspire con Intel Core i7 e GeForce RTX 2050, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo notebook Acer Aspire si rivela la scelta ideale per professionisti e studenti che non scendono a compromessi in termini di prestazioni e affidabilità. Equipaggiato con un processore i7 di tredicesima generazione dotato di 10 core capaci di raggiungere i 5 GHz in modalità burst e supportato da 32 GB di RAM, questo dispositivo si dimostra all'altezza delle sfide più ardue. Che si tratti di software CAD, applicazioni di grafica professionale o utilizzo in ambito gestionale, il notebook Acer non delude le aspettative.

La presenza di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2050 assicura performance grafiche di alto livello, rendendo questo portatile particolarmente indicato per chi lavora con contenuti video e immagini ad alta risoluzione. L'SSD PCIe da 1TB non solo offre un ampio spazio di archiviazione, ma garantisce anche velocità fulminee nell'accesso ai dati. Lo schermo da 15,6" Full HD IPS, arricchito dalla tecnologia Acer Purified View, ottimizza dinamicamente i colori e riduce l'affaticamento visivo, assicurando una visualizzazione confortevole anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Il design ultra sottile, unito a funzionalità avanzate come il Wi-Fi 6 e la porta Thunderbolt 4.0, rende questo notebook estremamente versatile e adatto ai professionisti sempre in movimento. Con un'autonomia che varia da 2,5 a 6 ore, a seconda dell'utilizzo, e la preinstallazione di Windows 11 Pro, questo Acer Aspire è pronto all'uso sin dal primo avvio, senza necessità di configurazioni complesse.

Al prezzo di 1.103,08€, grazie al coupon per lo sconto dell'8%, questo notebook Acer Aspire con Intel Core i7-1355U e GeForce RTX 2050 si presenta come un'opzione estremamente competitiva per chi cerca un dispositivo potente e versatile. La combinazione di specifiche tecniche all'avanguardia, come la connettività Thunderbolt 4.0 e Wi-Fi 6, unite a una potente grafica dedicata, lo rendono una scelta eccellente per l'uso professionale, la grafica avanzata e persino il gaming occasionale. Se siete alla ricerca di un portatile capace di offrire prestazioni elevate senza compromessi, questa offerta merita sicuramente la vostra attenzione.

