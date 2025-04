Vivi la realtà virtuale senza limiti con il Meta Quest 3S in SCONTO!

​Se siete alla ricerca di un visore per la realtà virtuale che unisca prestazioni avanzate e convenienza, l'offerta attuale su Amazon del Meta Quest 3S da 128 GB a soli 299,99€ rappresenta un'opportunità da non perdere. Questo prezzo scontato del 9% rispetto al precedente di 329,99€ rende l'acquisto ancora più vantaggioso. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori visori VR per ulteriori consigli.​

Meta Quest 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Meta Quest 3S è un visore all-in-one che vi permette di immergervi in esperienze di realtà mista straordinarie, fondendo elementi digitali con il mondo reale. Grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 e a 8 GB di RAM, offre prestazioni fluide e reattive, consentendovi di esplorare mondi virtuali con una qualità visiva eccellente.

Acquistando il Meta Quest 3S, riceverete in omaggio il gioco Batman: Arkham Shadow e una prova gratuita di 3 mesi di Meta Quest+, per un valore complessivo di 70€. Questa promozione è valida fino al 30 aprile 2025, offrendo un ulteriore incentivo all'acquisto.

Il visore è dotato di controller Touch Plus ergonomici, che garantiscono un'interazione intuitiva e precisa con l'ambiente virtuale. Inoltre, la funzione di passthrough a colori vi permette di vedere il mondo reale senza dover rimuovere il visore, facilitando il passaggio tra realtà virtuale e ambiente circostante.

Una delle caratteristiche distintive del Meta Quest 3S è la sua natura standalone, che elimina la necessità di cavi o dispositivi esterni. Questo design vi offre la libertà di muovervi senza restrizioni, rendendo l'esperienza VR ancora più coinvolgente.​

La batteria del visore offre un'autonomia di circa 2,5 ore per carica, permettendovi sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Inoltre, il Meta Quest 3S supporta una vasta libreria di applicazioni e giochi, inclusi titoli esclusivi e migliorati per sfruttare al meglio le capacità del dispositivo.​ Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore con il Meta Quest 3S. Approfittate dello sconto del 9% su Amazon e immergetevi in mondi virtuali come mai prima d'ora.

Vedi offerta su Amazon