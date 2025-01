VPN veloce e sicura per un anno? Con BitDefender la protezione ti costa solo 35€

Nel mondo moderno, la sicurezza online è diventata una priorità per molti utenti. BitDefender, leader nel settore della cybersecurity, offre una soluzione all'avanguardia per proteggere i vostri dati e la privacy online. Per soli 34,99€ all'anno (meno di 3€ al mese), potete accedere a una VPN veloce e sicura che garantisce protezione e libertà di navigazione.

Vedi offerta su Bitdefender

Bitdefender VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

La VPN di BitDefender offre un traffico cifrato illimitato grazie all’utilizzo del protocollo di crittografia AES-256, uno dei più sicuri al mondo. Questo garantisce che i dati restino protetti da occhi indiscreti, hacker e tracker. Con oltre 4.000 server situati in più di 50 paesi, potrete beneficiare di velocità di connessione eccezionali per navigare, scaricare e guardare contenuti in streaming.

Una delle caratteristiche principali di questa VPN è la capacità di sbloccare le restrizioni geografiche su siti di streaming e sport, consentendovi di accedere ai contenuti preferiti ovunque vi troviate. Ad esempio, potete seguire le partite della Serie A su Dazn, Sky e Now esattamente come fareste dall'Italia anche se vi trovate all'estero. Inoltre, grazie alla rigorosa politica di “nessun registro del traffico”, potete navigare in modo anonimo, nascondendo la posizione reale e proteggendo la vostra identità online da tracker e pubblicità invasive.

Scegliere la VPN di BitDefender significa optare per una protezione completa e un’esperienza di navigazione senza limiti. Con la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi e bloccare gli annunci indesiderati, è una soluzione ideale per utenti di ogni genere. Per questo, non perdete l’opportunità di proteggere la vita digitale a soli 34,99€ all'anno: la sicurezza non è mai stata così accessibile.

Vedi offerta su Bitdefender