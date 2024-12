Vuoi il massimo per competere? Questo monitor da gaming ASUS ROG Strix da 380Hz è al MINIMO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di fascia alta, progettato specificamente per gli eSports e le competizioni di alto livello, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il monitor ASUS ROG Strix XG259QNS è disponibile a soli 399,00€, con uno sconto di 90€ rispetto al prezzo di listino di 489,00€.

Monitor gaming ASUS ROG Strix XG259QNS, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor rappresenta la scelta ideale per i giocatori competitivi e gli appassionati di eSports che non accettano compromessi in termini di prestazioni. La frequenza di aggiornamento di 380Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono perfetto per i titoli competitivi come sparatutto in prima persona e MOBA, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Il pannello Fast IPS da 24.5 pollici offre una qualità dell'immagine superiore, con colori vividi e angoli di visione eccellenti, mantenendo al contempo prestazioni da top di gamma. La risoluzione Full HD (1920x1080) garantisce il perfetto equilibrio tra nitidezza e fluidità, permettendo di sfruttare al massimo anche le schede grafiche di fascia media. La tecnologia HDR arricchisce ulteriormente l'esperienza visiva, offrendo un maggiore contrasto e una migliore resa dei dettagli nelle zone più chiare e scure dell'immagine.

Il software DisplayWidget Center rappresenta un valore aggiunto significativo, consentendo di personalizzare facilmente tutte le impostazioni del monitor e creare profili specifici per diversi scenari d'uso. Le funzionalità gaming dedicate, come il mirino personalizzabile e il timer su schermo, completano un pacchetto pensato per offrire ogni possibile vantaggio competitivo.

Attualmente disponibile a 399,00€, l'ASUS ROG Strix XG259QNS rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un monitor gaming ai vertici della categoria. La combinazione di refresh rate estremo, qualità dell'immagine superiore e funzionalità dedicate al gaming competitivo lo rendono un acquisto consigliato per chi vuole fare il salto di qualità nel gaming competitivo!

