Tieni al sicuro e porta sempre con te i tuoi dati con WD My Passport da 2TB! (-37%)

Il WD My Passport da 2TB è progettato per accompagnarvi in ogni viaggio, fornendovi sicurezza, libertà e un ampio spazio per salvare foto, video, musica e documenti. Grazie al suo design sottile e disponibilità in diversi colori, si addice perfettamente alle vostre esigenze di stile e praticità. Includendo il software per backup automatizzato e la crittografia, offre una protezione completa dei vostri dati. È pronto all'uso con l'inclusione di tutti i cavi necessari, assicurando un backup semplice dei contenuti essenziali. Non a caso il My Passport è da sempre uno dei nostri SSD esterni preferiti! Al momento potete portarvi a casa questo gioiellino a soli 76,38€ grazie a uno sconto Amazon del 37%!

WD My Passport 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD My Passport 2TB è ideale per chi è sempre in movimento e desidera portare con sé un ampio spazio di archiviazione senza rinunciare alla sicurezza dei propri dati. Se siete viaggiatori, fotografi, videomaker o semplicemente avete la necessità di trasportare documenti importanti, foto, video e musica ovunque andiate, questo dispositivo fa al caso vostro. Grazie al suo design sottile e compatto, entra facilmente in tasca o nella borsa, rendendolo il compagno perfetto per le vostre avventure. Inoltre, se lavorate frequentemente con diversi dispositivi o console come PC, Xbox e PlayStation, apprecierete la sua versatilità e facilità di uso.

Per chi pone al primo posto la sicurezza dei propri dati, il WD My Passport da 2TB offre una protezione avanzata grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit e la possibilità di impostare una password personale tramite il software dedicato. Questo vi permetterà di viaggiare serenamente, sapendo che i vostri dati sono protetti anche in caso di smarrimento o furto dell'unità di storage. Il software di backup incluso vi assicura inoltre che tutti i vostri contenuti digitali siano sempre al sicuro, con la possibilità di programmare backup automatici.

https://www.amazon.it/dp/B07VTFN6HM/?tag=toms-scontitech-21&ascsubtag=12063&linkCode=ogi

Il WD My Passport da 2TB è fortemente consigliato per chi cerca una soluzione affidabile e sicura per conservare i propri ricordi digitali e documenti importanti. Ora che costa solo 76,38€ grazie a uno sconto del 37% sul prezzo originale di 121,33€, avete un'opportunità ottima per acquistare un dispositivo di storage portatile di alta qualità che combina perfettamente sicurezza, efficienza e design. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di avere una sicurezza digitale costante, unita alla comodità di un dispositivo sottile e resistente.

