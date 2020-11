Windows 10, Microsoft risolve un fastidioso bug

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 10 che risolve un bug parecchio fastidioso il quale colpiva gli utenti dotati di laptop o tablet connessi ad un monitor esterno. In alcune applicazioni come Microsoft Office Word e Whiteboard, utilizzando le funzioni di disegno, era possibile che il display secondario diventasse completamente nero.

Secondo quanto comunicato da Microsoft sul proprio sito di supporto, era possibile che i monitor esterni iniziassero a lampeggiare o diventassero completamente neri per qualche secondo utilizzando la funzione di duplicazione dello schermo con un display esterno connesso al proprio PC.

“Se si dispone di un dispositivo con Windows 10 versione 2004 con uno schermo integrato (come un laptop o un tablet) e un display esterno collegato impostato per Duplicare lo schermo primario, si potrebbe vedere sia il monitor sfarfallare che il monitor esterno diventare nero se si tenta di disegnare utilizzando un’applicazione Office (come Word)“, ha scritto Microsoft. “Questo può accadere anche con alcune altre app in grado di disegnare, come Whiteboard. Se si controlla in Gestione periferiche, il controller grafico avrà accanto un’icona di avviso (un triangolo giallo con un punto esclamativo)“.

Il problema è stato risolto con l’aggiornamento cumulativo di ottobre KB4577063 rilasciato il mese scorso ma l’azienda ha discusso i dettagli riguardo al problema solamente in un documento del 28 ottobre.

Gli utenti che non possono installare KB4577063 possono aggirare il problema riavviando il proprio dispositivo. Una volta ripartito il sistema i dispositivi affetti dal bug dovrebbero ricominciare a funzionare tranquillamente.

Microsoft sta lottando costantemente per combattere i bug che colpiscono il proprio sistema operativo come ad esempio la cancellazione di alcuni certificati a seguito di un aggiornamento oppure il crash dell’Esplora Risorse. Allo stesso tempo sta migliorando l’esperienza utente con l’aggiunta di nuove funzioni e preparandosi ad un restyling grafico di grande effetto.