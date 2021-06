Windows 11 Home, addio all’account locale: sarà necessario un account Microsoft

Microsoft ieri ha presentato Windows 11 e tra le varie novità annunciate c’è una possibile brutta notizia: la versione meno costosa, Windows 11 Home, ora richiederà una connessione internet e un account Microsoft al momento dell’installazione. Le versioni precedenti, invece, permettevano di non scegliere di accedere con un account Microsoft creando invece un account locale, nonostante fosse palese che l’azienda indirizzasse gli utenti verso la prima opzione.

Come riporta The Verge, sarà possibile installare Windows 11 Home solo se connessi a internet – e questo non dovrebbe essere un problema – ma anche solo accedendo a un account Microsoft durante la configurazione iniziale. Il requisito di essere connessi a internet può avere senso, poiché Windows 11 verrà fornito gratuitamente tramite Windows Update come se fosse un aggiornamento qualsiasi di Windows 10 quindi sarà necessaria una connessione internet per installarlo sul PC.

L’azienda di Redmond ha sempre cercato di forzare gli utenti a effettuare il login con il loro account Microsoft, ma in Windows 10 Home inizialmente era abbastanza semplice aggirare la cosa e creare un account locale. Con il passare degli anni e degli aggiornamenti, era diventato quasi impossibile effettuare il login con un account locale, a meno che non si disconnettesse il PC da internet durante la fase di configurazione iniziale. Ora, dato che con Windows 11 Home è necessario essere connessi, non è più possibile evitare di utilizzare un account Microsoft.

Oltre alla connessione internet e un account Microsoft, è necessario avere abbastanza spazio di archiviazione libero e rispettare i requisiti hardware specificati dall’azienda. In particolare bisogna avere una CPU dual-core a 64-bit da almeno 1GHz – facente parte dei processori compatibili – almeno 64GB di spazio disponibile e almeno 4GB di memoria RAM.

Nel caso in cui ve lo steste chiedendo, l’aggiornamento sarà completamente gratuito per chi è in possesso di una licenza valida di Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7. In tutti i casi il procedimento di installazione sarà davvero semplice e veloce, ma per quanto riguarda Windows 10 si tratterà di un normale aggiornamento tramite Windows Update, mentre per le altre versioni sarà necessario utilizzare il Media Creation Tool. Windows 11 sarà disponibile ufficialmente entro la fine dell’anno, mentre la beta sarà disponibile a partire dalla settimana prossima.