Windows 11 non includerà il supporto alle app Android al lancio

Microsoft non fornirà il supporto per le app Android su Windows 11 in tempo per il lancio ufficiale del sistema operativo che si terrà il 5 ottobre. Nonostante la possibilità di eseguire le app Android su Windows 11 sia una delle grandi nuove funzionalità del sistema operativo, Microsoft inizierà a rendere disponibile la funzione solo nei mesi successivi al lancio.

“Non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio per portare le app Android su Windows 11 e Microsoft Store attraverso la nostra collaborazione con Amazon e Intel; questo inizierà con un’anteprima per Windows Insider nei prossimi mesi”, afferma Aaron Woodman, direttore generale del marketing di Windows in Microsoft.

Come riporta The Verge, ciò probabilmente significa che le app Android non arriveranno su Windows 11 fino al 2022, poiché Microsoft testerà la funzionalità con i Windows Insider prima di implementarla in modo più esteso nei mesi successivi. Mentre le app Android non saranno presenti il ​​primo giorno, Windows 11 includerà comunque un sacco di novità al lancio. Troveremo la promessa integrazione di Microsoft Teams, un design tutto nuovo con un menu Start aggiornato, nonché gli angoli arrotondati e un’interfaccia ridisegnata e più moderna, coerente e minimale, oltre al layout Snap per posizionare al meglio le finestre sullo schermo, un multitasking migliorato e un’app Microsoft Store notevolmente ridisegnata.

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore che Windows 11 arriverà il 5 ottobre e sarà disponibile come aggiornamento gratuito per i PC Windows 10 idonei. I nuovi PC lo riceveranno per primi, seguiti dai dispositivi esistenti che riceveranno l’aggiornamento nelle settimane e nei mesi successivi. Microsoft afferma che prevede di offrire a tutti i PC Windows 10 idonei un aggiornamento gratuito a Windows 11 entro la metà del 2022.

Se siete impazienti di provare il nuovo sistema operativo, potete iscrivervi al Programma Windows Insider e proseguire all’installazione dell’anteprima di Windows 11 seguendo la nostra guida. Uno sviluppatore ha inoltre creato un sito web che vi permette di assaporare in anteprima l’interfaccia utente che vi accoglierà in Windows 11, senza però dover ricorrere a installare il nuovo sistema operativo.

Vi ricordiamo che sarà possibile aggiornare a Windows 11 tramite Windows Update solo i dispositivi che rispettano i requisiti di sistema imposti da Microsoft. Chi possiede un PC con un processore non compatibile può ricorrere al download dell’immagine ISO, ma l’azienda non garantisce che riceverete gli aggiornamenti di sicurezza, rischiando di lasciare il sistema esposto a eventuali attacchi.