Black Friday Amazon: 7 imperdibili offerte last minute

Il Black Friday rappresenta un evento imperdibile per gli appassionati dello shopping, e Amazon, fedele alla tradizione, offre sconti straordinari che soddisfano chiunque cerchi affari vantaggiosi su prodotti interessanti. Tuttavia, come accade ogni anno, ci sono coloro che scoprono tali promozioni magari quando il Black Friday sta volgendo al termine. Fortunatamente, non è questo il caso, dato che mancano ancora diversi giorni prima del Cyber Monday.

Tuttavia, è importante notare che molte delle offerte solitamente terminano prima del Cyber Monday. Per questa ragione, abbiamo redatto questo articolo con l'obiettivo di presentarvi una selezione di prodotti imperdibili nel caso in cui stiate solo ora prendendo visione delle offerte. Si tratta di un'opportunità last minute, comprendente i prodotti più trendy, i bestseller e, naturalmente, quelli che hanno beneficiato dei più generosi sconti e che, con un po' di fortuna, sono ancora disponibili.

7 imperdibili offerte last minute

Cuffie Sennheiser HD 599

79 ,

99

€, pareggiando alcuni dei migliori sconti del passato. Ottime per l'ascolto musicale e per chi punta a sentire l'audio come la fonte originale, senza particolari equalizzazioni o effetti surround tipici invece delle , pareggiando alcuni dei migliori sconti del passato. Ottime per l'ascolto musicale e per chi punta a sentire l'audio come la fonte originale, senza particolari equalizzazioni o effetti surround tipici invece delle migliori cuffie da gaming

Smartwatch Google Pixel Watch 2

303 ,

92

€ invece di 399,90€

.

Smart TV LG OLED55B36LA

999 ,

00

€. Uno sconto praticamente del 50%, a cui si aggiunge anche un piccolo risparmio extra applicando il coupon disponibile sulla pagina del prodotto.

Monitor MSI G281UV

199 ,

99

€. Parliamo in particolare di un modello da 28 pollici con risoluzione 4K, migliore quindi rispetto ai modelli della stessa fascia di prezzo, che al massimo arrivano al 2K. Certo, non gode di una frequenza di aggiornamento elevatissima, ma va detto che è pensato per coloro che puntano alla massima definizione dell'immagine.

Videogioco SUPER MARIO BROS. WONDER

47 ,

99

€. Con il suo multiplayer dinamico, sia locale che online, questo gioco assicura serate di divertimento condiviso tra amici e in famiglia. Vi permetterà di affrontare i livelli insieme ai vostri compagni di gioco preferiti, tra cui i classici Mario, Luigi, Toad e Peach, ma questa volta, la lista si amplia con l'aggiunta di nuovi personaggi giocabili, come Daisy e Yoshi. Ogni personaggio porta con sé abilità uniche, offrendo una varietà di strategie per superare gli ostacoli.

Cuffie Sony WH-1000XM4

Console Playstation 5

469 ,

99

€. Se siete interessati invece al modello Slim, è molto probabile che dobbiate attendere mesi per vedere i primi cali di prezzo.

