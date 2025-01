L'attesa per il grande scontro tra Juventus e Milan cresce in vista dell'incontro che avrà luogo il 18 gennaio 2025 alle 18:00, valido per il campionato di Serie A. La partita si preannuncia intensa e cruciale per entrambe le squadre, in una stagione in cui ogni punto può fare la differenza. Se siete tra i tifosi pronti a seguire questo match da casa, è importante sapere che l’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che offre la Serie A in diretta. Se vi trovate all’estero e non volete perdere nemmeno un minuto dell'azione, non preoccupatevi: DAZN è accessibile anche fuori dall'Italia, e con l’utilizzo di una delle migliori VPN, potrete vedere la partita come se foste a casa.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Yuventus - Milan in TV e streaming

La partita Yuventus - Milan è prevista per le 18:00 del 18 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

La Juventus arriva a questo incontro con un periodo altalenante, caratterizzato da 4 pareggi e una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Nonostante questi risultati poco convincenti, la squadra di Massimiliano Allegri riesce comunque a mantenere una posizione solida in classifica, attualmente al 5° posto con 34 punti. La Vecchia Signora avrà sicuramente voglia di riscattarsi e migliorare la propria situazione, puntando su una vittoria contro il Milan per restare in corsa per le posizioni di vertice.

Il Milan, allenato da Stefano Pioli, arriva alla sfida con una situazione simile, anche se con qualche segnale di risveglio. Nelle ultime 5 partite, la squadra rossonera ha ottenuto 2 vittorie e 3 pareggi, occupando attualmente il 7° posto con 31 punti. Sebbene il Milan non abbia mostrato una costanza di rendimento, la qualità dei singoli e l'esperienza della squadra potrebbero permettere ai rossoneri di trovare la giusta spinta in una sfida di alto livello come quella contro la Juventus.

Probabili formazioni Yuventus - Milan

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Jimenez, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Come vedere Yuventus - Milan dall'estero

Se vi trovate all’estero e desiderate guardare la partita tra Juventus e Milan su DAZN, l’accesso potrebbe essere limitato a causa delle restrizioni geografiche e dei diritti di licenza. Tuttavia, esiste una soluzione semplice: utilizzando una VPN, potrete fingere di essere in Italia e accedere alla trasmissione della partita senza problemi. Le migliori VPN permettono una connessione sicura e veloce, garantendo che possiate seguire ogni momento dell’incontro come se foste a casa vostra. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile e con server in Italia per una visione ottimale. Ecco qualche esempio di ottime VPN: