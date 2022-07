Sul sito di GameStop è nuovamente disponibile il meraviglioso mini frigo Xbox Series X, un prodotto assolutamente imperdibile per gli amanti della console Microsoft e per il collezionisti. Al momento, ma solo per pochissimo tempo, potrete portare a casa questo articolo al prezzo di 89,98€.

Ideato come una trovata di marketing simpatica e autorionica, il mini frigo Xbox è ben presto diventato un prodotto molto amato dai fan del brand. Non abbiamo modo di sapere quante siano le unità vostra disposizione, per questo vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto prima che esauriscano le scorte.

Il mini frigo Xbox Series X è una riproduzione della console next gen di Microsoft, ideale per arredare la vostra stanza con un articolo unico nel suo genere. Potrete utilizzarlo in casa, attaccandolo alla presa di corrente e sfruttandolo effettivamente come un piccolo elettrodomestico, o alla presa accendisigari dell’auto per portarlo sempre con voi.

Ha una capacità di 10L per un massimo di 12 lattine e sfrutta ben 2 ripiani aggiuntivi per inserire anche degli snack. Inoltre, ogni ripiano è removibile in modo tale da poter personalizzare diverse dimensioni. Grazie ai 2 livelli di potenza, questo mini frigo è in grado di raffreddare fino a -20° C rispetto alla temperatura esterna ed è anche dotato di LED sulla parete superiore e sul logo Xbox che potrete decidere di accendere individualmente.

