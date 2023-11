Ottobre 2023: i prodotti più acquistati dai lettori di Tom's

Grazie alla Festa delle Offerte Prime, che si è svolta proprio il mese scorso, ottobre è stato un periodo molto movimentato per il mercato dei prodotti tecnologici e di consumo. Le offerte sono spuntate qua e là, costringendo gli utenti a rimanere sempre all'erta per cogliere le opportunità più interessanti. Coloro che hanno seguito le nostre segnalazioni di offerte (che hanno raggiunto il loro apice proprio durante la Festa delle Offerte Prime) anche attraverso i nostri canali Telegram dedicati, hanno avuto vita facile e probabilmente hanno avuto l'onore di accaparrarsi articoli che, pochi minuti dopo, non erano più disponibili.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

In definitiva, ottobre è stato un mese cruciale per gli acquisti e novembre si preannuncia ancora più importante, con tutte le attenzioni dei consumatori rivolte al Black Friday. Detto ciò, se siete curiosi di sapere cosa hanno acquistato le persone negli ultimi 30 giorni, possiamo soddisfare la vostra curiosità solo in parte, rivelando non le vendite generali a cui ovviamente non abbiamo accesso, ma quelle registrate da coloro che hanno effettuato acquisti tramite Tom's Hardware. Abbiamo quindi compilato un elenco dei 10 prodotti più venduti, in ordine dal più al meno venduto.

I 10 prodotti più venduti a ottobre 2023

Tastiera Logitech MK235 Combo

tastiera wireless perfetta per l'ufficio e munita già di mouse, anche lui senza filo. Le motivazioni che hanno spinto molti di voi ad acquistarla sono chiare: 15 tasti funzione, lunga durata della batteria, layout italiano e un unico ricevitore wireless per far funzionare entrambe le periferiche. A ciò si aggiunge un prezzo molto vantaggioso, merito anche dello sconto del 43% che continua a rimanere attivo ormai da diverso tempo, permettendo di acquistare questa combo a soli 24,90€.

Vedi su Amazon

Scaldamani ricaricabile

ricaricato tramite USB e vanta una batteria da 5200mAh, con 3 livelli di riscaldamento per raggiungere una temperatura massima di 46°C. Il calore sarà disponibile immediatamente e, anche utilizzando il dispositivo alla massima potenza, la batteria avrà una durata di circa 6 ore.

Vedi su Amazon

Chiavetta Kingston DataTraveler Exodia

chiavetta USB da 256GB, con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli. La versione USB 3.2 Gen 1, unità al prezzo vantaggioso e spesso inferiore a 15,00€, sarà stata sicuramente tra i motivi che hanno spinto molti di voi ad acquistarla. Kingston è poi una garanzia in termini di memorie, e il fatto che le chiavette USB vengano utilizzate quotidianamente, non stupisce vedere questo prodotto in alto alla classiche delle vendite.

Vedi su Amazon

Tastiera Trust GXT 1863 Thaz

negli ultimi giorni il suo prezzo è crollato a meno di 20,00€.

Vedi su Amazon

Docking Station Baseus

docking station, a dimostrazione di come oggi servano degli HUB molto accessoriati per collegare i propri dispositivi. Quello che avete scelto è un 9 in 1, composto da tre porte USB, due HDMI, una SD, una TF, una power delivery da 100W e una porta ethernet. Nella seconda parte di ottobre è andata in forte sconto e ciò ha sicuramente favorito gli acquisti.

Vedi su Amazon

SSD Samsung 980 PRO

I lettori di Tom's hanno preferito la versione da 2TB, ossia la più capiente, ma senza il dissipatore di calore. Un ottimo acquisto da parte dei puristi del PC, che hanno scelto di montare nel proprio case uno dei migliori SSD.

Vedi su Amazon

Presa TP-Link Tapo P110

Alexa e Google Home, mentre con l'app dedicata si potranno m

onitorare i consumi degli elettrodomestici collegati. A ottobre ci sono state varie occasioni che hanno permesso di acquistare questa presa per meno di 10,00€, favorendo notevolmente gli acquisti.

Vedi su Amazon

Adattatore CarlinKit

CarlinKit 5.0, che attualmente è disponibile con un coupon che ne riduce il prezzo a carrello di 60,00€. Questo dispositivo, compatibile sia con Android Auto che Carplay, offre la possibilità di utilizzare queste due tecnologie di bordo in modalità wireless, garantendo un comfort e una sicurezza maggiori durante la guida.

Vedi su Amazon

Caricatore USB C INIU

modello da 30W che affianca alla porta USB-C una USB-A, per una compatibilità universale. Attualmente venduto a 14,99€, a questa cifra è sicuramente tra i migliori caricatori USB-C.

Vedi su Amazon

Scheda MicroSD Samsung Evo Select

velocità di lettura fino a 130 MB/s e vanta ben 6 livelli di protezione. Inoltre, la confezione include un adattatore SD, permettendovi di inserirla in qualsiasi lettore di schede di memoria di un laptop e di leggere e modificare i contenuti tramite il vostro PC. Questo prodotto è stato inoltre oggetto di una interessante offerta durante la Festa delle Offerte Prime, quando è stato possibile acquistarlo a soli 19,99€.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!