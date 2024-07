Perché dovresti acquistare durante l'Amazon Prime Day?

Ogni anno, ritorna il tanto atteso Prime Day di Amazon, un evento che offre agli abbonati Prime l'opportunità di fare acquisti vantaggiosi. Questo evento si è recentemente svolto due volte all'anno e rappresenta un'occasione imperdibile. Ma perché dovreste preferire fare acquisti durante il Prime Day anziché approfittare delle offerte giornaliere di Amazon che continuamente propone durante tutto l'anno? Ecco alcuni validi motivi da considerare, soprattutto in vista del prossimo Prime Day previsto per il 16 e 17 luglio, un momento ideale per scoprire tutti i vantaggi disponibili.

Grandi sconti su prodotti desiderati

Il Prime Day è sinonimo di grandi offerte, ed è proprio questo il motivo principale per cui vale la pena acquistare durante l'evento. A tal riguardo, vi consigliamo di entrare nei nostri canali Telegram per non perdervi neanche un affare. A differenza delle offerte quotidiane, che possono presentarsi in modo casuale, il Prime Day è programmato con anticipo (solitamente annunciato due settimane prima), consentendo una preparazione sia temporale che finanziaria.

Inoltre, gli sconti del Prime Day sono spesso migliori rispetto a quelli giornalieri, sia su Amazon che su altri store online che rispondono spesso con sconti competitivi. Queste promozioni sono disponibili per un breve periodo, solamente due giorni, quindi è cruciale completare gli acquisti durante questo periodo limitato.

Occasione per fare regali

Se state pensando di fare un regalo, sia per voi stessi che per qualcun altro, il Prime Day è l'evento ideale. Potete trovare idee regalo a prezzi potenzialmente più bassi rispetto alla media. Inoltre, considerando che il Prime Day potrebbe svolgersi anche a ottobre, come accaduto con le ultime edizioni, è un ottimo momento per anticipare gli acquisti natalizi.

Benefici esclusivi per i membri Prime

Il Prime Day, si sa, è riservato agli abbonati al servizio, che include una serie di vantaggi esclusivi. Oltre agli sconti speciali durante l'evento, i membri Prime hanno accesso prioritario alle offerte lampo, che possono esaurirsi rapidamente. Inoltre, ci sono promozioni dedicate solo ai membri Prime che non sono disponibili per chi non è abbonato. Questo significa che essere un membro Prime non solo permette di partecipare pienamente al Prime Day, ma offre anche un'esperienza di shopping più vantaggiosa e personalizzata.

Riepilogando, ecco tutti i vantaggi che otterrete diventando abbonati Prime:

Spedizione gratuita e veloce : i membri Prime possono godere della spedizione gratuita e veloce su milioni di articoli, il che significa che potete ricevere i vostri acquisti in tempi rapidi senza costi aggiuntivi.

: i membri Prime possono godere della spedizione gratuita e veloce su milioni di articoli, il che significa che potete ricevere i vostri acquisti in tempi rapidi senza costi aggiuntivi. Prime Video e Prime Music : oltre agli sconti sugli acquisti, i membri Prime hanno accesso illimitato a Prime Video, con una vasta libreria di film, serie TV e contenuti originali Amazon. Inoltre, possono accedere a Prime Music per lo streaming gratuito di milioni di brani senza pubblicità.

: oltre agli sconti sugli acquisti, i membri Prime hanno accesso illimitato a Prime Video, con una vasta libreria di film, serie TV e contenuti originali Amazon. Inoltre, possono accedere a Prime Music per lo streaming gratuito di milioni di brani senza pubblicità. Prime Reading e Prime Gaming : Prime include anche Prime Reading, che offre l'accesso a una selezione di eBook, riviste, fumetti e altro ancora senza costi aggiuntivi. Inoltre, i membri Prime possono sfruttare Prime Gaming per ricevere giochi gratuiti mensili, contenuti in-game e uno sconto del 10% sugli acquisti di giochi e accessori.

: Prime include anche Prime Reading, che offre l'accesso a una selezione di eBook, riviste, fumetti e altro ancora senza costi aggiuntivi. Inoltre, i membri Prime possono sfruttare Prime Gaming per ricevere giochi gratuiti mensili, contenuti in-game e uno sconto del 10% sugli acquisti di giochi e accessori. Offerte ad accesso prioritario: durante il Prime Day, i membri Prime spesso hanno la possibilità di accedere alle cosiddette offerte anticipate, permettendo loro di acquisire i migliori affari prima che diventino disponibili al pubblico generale.

Come avrete capito, essere membri Prime non è solo una questione di risparmio, ma l'occasione perfetta per sfruttare appieno questi vantaggi e ottenere il massimo dal vostro abbonamento. Se non siete ancora membri Prime, il Prime Day potrebbe essere il momento ideale per iscrivervi e iniziare a godere di tutti questi benefici.

Iscriviti ad Amazon Prime

Le offerte dei servizi Prime

Supporto per piccoli venditori e aziende locali

Nonostante ognuno cerchi l'affare migliore per se stesso, il Prime Day rappresenta il momento ideale per aiutare anche i piccoli venditori e le aziende locali. Durante questo evento, Amazon promuove infatti non solo i prodotti dei grandi brand, ma anche quelli di piccole imprese e venditori indipendenti che partecipano al programma Amazon Handmade o che vendono attraverso Amazon Marketplace.

Questo significa che i consumatori hanno l'opportunità di scoprire e sostenere una varietà più ampia di prodotti unici e artigianali, contribuendo così a supportare l'economia locale e le piccole imprese. In questo modo, il Prime Day diventa non solo un'occasione per risparmiare, ma anche per fare scelte di consumo più consapevoli e solidali.

Detto ciò, fateci sapere cosa comprerete durante il Prime Day 2024, partecipando al nostro sondaggio.