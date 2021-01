Zavvi: 2 t-shirt nerd a 19,99€!

Mettiamo un attimo da parte le offerte tech per tornare a parlare delle numerose offerte relative ai Saldi sull’abbigliamento disponibili online, ed a cui va ad aggiungersi ora una nuova iniziativa di Zavvi, grazie alla quale potrete acquistare 2 t-shirt ad appena 19,99€! Per poter aderire a questa promozione non dovrete far altro che scegliere 2 capi tra le numerose magliette proposte dallo store, e la promozione si applicherà automaticamente sul carrello. Un’occasione dunque ottima in occasione dei saldi invernali, specie considerando che non è l’unica offerta relativa all’abbigliamento nerd di Zavvi! Come saprete, infatti, sul portale è già possibile trovare felpe nerd a prezzo scontato, senza dimenticare la nuova linea di abbigliamento ispirata ad MTV, in attesa dell’annuncio di quella dedicata al Signore degli Anelli.

Tutte le magliette coinvolte nell’iniziativa sono dei prodotti su licenza e sono disponibili sia per uomo che per donna, contando numerosi articoli provenienti dalle più recenti collezioni tematiche arrivate sul portale, ed infatti è possibile trovare anche quelli dedicati alla linea Super Mario 1985, realizzata per celebrare l’anniversario dell’idraulico più famoso di casa Nintendo.

Clicca qui per vedere tutte le offerte relative ai SALDI 2021!

Non mancano poi coloratissime grafiche ispirate ai maggiori franchise come Harry Potter, i super eroi Marvel e DC ma anche pilastri della cultura pop come nel caso delle t-shirt dedicate alle videogioco Space Invaders che vedono riprodotta la tipica schermata di gioco con i tantissimi dischi volanti alieni da abbattere. Un vero must have per i nostalgici degli anni ’80!

Se invece siete alla ricerca di prodotti che mantengano uno stile più sobrio, in questa selezione proposta da Zavvi troverete di sicuro la t-shirt che farà al caso vostro, come nel caso della classica dedicata alla DeLorean oppure quelle con i semplici loghi dei brand, come nel caso di quella dedicata alla NASA oppure al film horror Venerdì 13.

Insomma, stiamo parlando di un’offerta ricca ed estremamente varia, motivo per cui vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina della promozione, così che possiate trovare quella più in linea con i vostri gusti, entro il 1 febbraio. Infine, prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo di titoli su Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!