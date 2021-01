Sconti del 40% sugli anime in Blu-ray su Zavvi!

Qualora le numerose offerte proposte in giornata non vi fossero bastate, vi segnaliamo ora un’ulteriore e imperdibile occasione in sconto, stavolta proveniente dal vasto catalogo di Zavvi che, a partire da questa settimana, si propone con una serie di sconti tutti dedicate alle collezioni home video di anime!

Fino al 1 febbraio o fino ad esaurimento scorte, su Zavvi sarà infatti possibile acquistare un gran numero di anime in versione DVD o Blu-ray a prezzi scontati, ed inserendo il codice ANIME nell’apposita sezione del carrello sarà possibile ottenere un ulteriore 40% sul prezzo già scontato. Questa promozione va ad affiancarsi alle molte altri presenti sul portale come quella dedicata ai Funko pop a partire da 3,99€ oppure agli sconti sulle felpe nerd, quindi affrettatevi a sfruttarla quanto prima!

In questa promozione sono presenti le versioni home video di molti anime che hanno segnato una generazione come Dragon Ball, JoJo e persino L’Attacco dei Giganti che proprio in queste settimane sta volgendo al termine con la quarta stagione. Se invece il vostro desiderio è solo quello di completare la collezione con un singolo film non preoccupatevi, in questa selezione di titoli troverete molti articoli che potranno soddisfare le vostre necessità a partire dai più classici fino ai recenti One Piece: Stampede o Dragon ball Super: Broly. Sono poi presenti anche molte collezioni speciali che racchiudono interi film di un franchise, come nel caso della serie di pellicole che fanno parte della Digimon Adventure Tri collection, che anziché costare 112,99€ adesso potrà essere vostra ad appena 33,89€, per un totale di oltre 530 minuti di avventure.

Insomma, stiamo parlando di un’offerta ricca ed estremamente varia, motivo per cui vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina della promozione, così che possiate trovare quella più in linea con i vostri gusti, entro il 1 febbraio. Infine, prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo di titoli su Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

