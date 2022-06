Oppo è una delle storiche aziende che si è sempre posta in prima linea per quanto riguarda l’innovazione e la sperimentazione di nuove tecnologie. Che si parli di fotocamere motorizzate, connettività di futura generazione o strani prototipi di dispositivi di comunicazione, l’azienda ha sempre dimostrato di volersi posizionare un passo avanti alla concorrenza per quanto riguarda i trend tecnologici che domineranno il mercato del domani.

Nel corso degli anni sono state moltissime le soluzioni rivoluzionarie uscite dai laboratori dell’azienda che hanno trovato posto nei prodotti moderni, dalla fotocamera con lente a periscopio, mostrata durante il MWC del 2017, fino ad arrivare ai sistemi di ricarica rapida, funzione ad oggi indispensabile per gli smartphone.

Quali sono le tecnologie più avanzate che fino a poco tempo fa pensavamo fossero fantascienza e che invece Oppo ha già mostrato in azione o addirittura portato sul mercato?

Ricarica rapida

Oppo è uno dei brand che sta lavorando più duramente per rendere la ricarica dei nostri smartphone più rapida possibile, il tutto senza sacrificare autonomia o longevità delle batterie.

L’azienda è da anni impegnata nello sviluppo del proprio standard VOOC (Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging), il quale negli ultimi anni ha fatto veri passi da gigante. Si è passati da 20W nel 2015, a 25W nel 2019, si è arrivati a 65W nel 2020, per immettere infine sul mercato i primi smartphone dotati di ricarica a 80W all’inizio di quest’anno, uno tra tutti il flagship Oppo Find X5 Pro.

Non solo, al MWC 2022 di Barcellona che si è tenuto a febbraio l’azienda ha mostrato in azione un sistema di ricarica a 150W che ha affermato essere in arrivo in dispositivi a marchio Oppo e OnePlus entro la fine dell’anno ed un’incredibile prototipo di SuperVOOC a 240W, il quale permette di ricaricare completamente una cella da 4.500mAh in soli 9 minuti, che arriverà nel prossimo futuro. Davvero impressionante!

Smartphone pieghevoli

Lo abbiamo provato con mano, ci ha convinto sin dal primo momento ed è già in vendita in alcuni mercati: Oppo Find N ha mostrato alla concorrenza che l’azienda non scherza, nemmeno quando si tratta di smartphone pieghevoli.

Durante l’Oppo INNODAY 2021 il brand ha sollevato il drappo rosso dal suo primo smartphone con display pieghevole che è arrivato in commercio nel corso dei mesi successivi. Dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, e dopo aver realizzato e sperimentato con diversi prototipi, Oppo è riuscita a realizzare la propria visione di un prodotto dotato di un display in grado di essere chiuso su se stesso per diminuirne l’ingombro.

Ovviamente si tratta solamente del primo smartphone pieghevole del brand e, visto il costante aumento dell’interesse degli utenti per la categoria, siamo sicuri che in futuro sentiremo ancora parlare di Oppo in relazione a questo mercato.

Fotocamera sotto il display

Un altro dei trend che abbiamo visto nascere negli ultimi anni è quello della sperimentazione di fotocamere in grado di essere nascoste sotto ai display. La tecnologia permette di poter realizzare dispositivi dotati di display dai bordi sottili e senza fori o notch, il tutto senza dover ricorrere a sistemi motorizzati o altri strani posizionamenti della fotocamera frontale dello smartphone.

Oppo sta ovviamente sperimentando anche in questa direzione ed ha mostrato in diverse occasioni gli avanzamenti tecnologici ottenuti nei propri laboratori. Durante il MWC di quest’anno abbiamo potuto toccare con mano un prototipo dotato di fotocamera nascosta sotto il display “made by Oppo” e ne siamo rimasti colpiti, non vediamo l’ora di veder arrivare sul mercato un prodotto con questa tecnologia.

Smart Glass

Quando si parla di tecnologia futuristica è impossibile non pensare agli heads-up display, alla realtà aumentata (AR) e alle sue varie declinazioni come la realtà estesa (XR) o assistita (aR). Oppo si è dimostrata ancora una volta coraggiosa ed un passo avanti alla concorrenza presentando al mondo Air Glass, accessorio che rende smart gli occhiali e che abbiamo potuto provare alla fiera catalana dello scorso febbraio.

“Oppo ha esplorato a lungo le possibilità della realtà estesa e con Air Glass abbiamo finalmente creato uno smart glass che è davvero alla portata dei consumatori“, ha dichiarato Levin Liu, vicepresidente di Oppo e responsabile dell’Istituto di Ricerca Oppo durante INNODAY 2021. “Come suggerisce il suo design futuristico, Oppo Air Glass è destinato a rivoluzionare il modo di vedere e consumare le informazioni. Il display di facile utilizzo può presentare i messaggi chiave di cui abbiamo bisogno proprio davanti ai nostri occhi. Con Oppo Air Glass, il mondo non sarà più lo stesso“.

Oppo Air Glass è dotato di un microproiettore Spark interamente sviluppato dal brand, oltre a un micro LED di ultima generazione e un display a guida d’onda ottica a diffrazione.

Agganciato su un paio di occhiali che possono essere dotati anche di lenti graduate, Air Glass permette di visualizzare le informazioni che più ci possono servire senza per forza interrompere il nostro campo visivo e senza costringerci a raggiungere un display come quello di un PC o di uno smartphone.

È possibile leggere le notifiche, ricevere informazioni riguardo al meteo (per esempio), usarlo come teleprompter oppure sfruttare la navigazione turn-by-turn, il tutto interagendo grazie a gesture touch, comandi vocali o semplici movimenti della testa.