Apple, ecco come sarà il primo iPhone pieghevole

Su internet sono appena trapelate alcune immagini allegate a un presunto brevetto dedicate al primo iPhone pieghevole. Ricordiamo infatti che Apple, per il momento, non ha ancora presentato uno smartphone di questa tipologia.

Le prima immagini raffigurano un dispositivo con un design diverso rispetto a quello che ci aspettavamo. Non troveremo un display pieghevole, bensì due schermi collegati da una cerniera. Questa è la stessa soluzione adottata da Microsoft per Surface Neo e Surface Duo, due dispositivi che dovrebbero arrivare presto.

Ad aver diffuso questa indiscrezione è stato Jon Prosser su Twitter. Il leaker ha anche annunciato che quando i due display saranno estesi la cerniera sarà poco visibile. L’esperto ha anche anticipato la presenza di un bordo arrotondato in acciaio inossidabile. Sembrerebbero quindi due veri e propri iPhone 11 (device disponibile su Amazon) collegati da una cerniera.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐

The current prototype has two separate display panels on a hinge.

Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.

No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 15, 2020