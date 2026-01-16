Se cercate un tablet dalle prestazioni eccezionali, Apple iPad Pro 11" con chip M4 è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale. Questo dispositivo di ultima generazione vanta un incredibile display Ultra Retina XDR, 256GB di memoria, fotocamera da 12MP e connettività Wi-Fi 6E + 5G. Progettato per Apple Intelligence e compatibile con Apple Pencil Pro, potete portarvelo a casa a 1.179€ invece di 1.249€, con un risparmio significativo su uno dei tablet più avanzati sul mercato.

iPad Pro 11", chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 11" con chip M4 è la scelta ideale per professionisti creativi e power user che necessitano di massime prestazioni in mobilità. Se lavorate con editing video 4K in ProRes, progettazione grafica avanzata o modellazione 3D, questo dispositivo vi offrirà la potenza di un computer desktop in un formato ultraportatile. Particolarmente consigliato a designer, videomaker, architetti e artisti digitali che utilizzano Apple Pencil Pro per disegnare e progettare, grazie al display Ultra Retina XDR che garantisce fedeltà cromatica eccezionale e tecnologia ProMotion. Gli studenti universitari di facoltà tecniche e scientifiche troveranno in questo iPad Pro un compagno di studi versatile, capace di gestire software complessi e applicazioni per la ricerca, con un giorno intero di autonomia.

La connettività 5G integrata rende questo iPad Pro perfetto per chi lavora in movimento e necessita di accesso costante alla rete senza dipendere dal Wi-Fi. Professionisti che partecipano frequentemente a videoconferenze apprezzeranno la fotocamera frontale da 12MP con Inquadratura automatica, mentre i content creator potranno sfruttare la fotocamera posteriore per riprese professionali. Con 256GB di archiviazione e la possibilità di espansione fino a 2TB, soddisfa le esigenze di chi gestisce librerie fotografiche voluminose, progetti video complessi o ampie raccolte di file di lavoro. L'integrazione con Magic Keyboard lo trasforma in una workstation completa, ideale per sostituire un laptop tradizionale mantenendo la versatilità del tablet.

Apple iPad Pro 11" con chip M4 è il tablet più avanzato della gamma, perfetto per chi cerca prestazioni al top in un design ultrasottile. Il display Ultra Retina XDR da 11 pollici offre colori straordinari e tecnologia ProMotion, mentre il potente chip M4 garantisce fluidità estrema in multitasking e creatività. Con 256GB di memoria, fotocamera da 12MP, connettività Wi-Fi 6E e 5G, vi accompagnerà per un'intera giornata di lavoro o intrattenimento grazie alla batteria che dura fino a sera.

