Apple riconosce Temu tra le migliori app del 2024

Apple ha nominato Temu, il marketplace online diretto dal produttore, come una delle migliori app del 2024.

In un comunicato stampa, Apple ha descritto l’App Store come “il luogo più sicuro e migliore per gli utenti per scoprire e scaricare app e giochi”, grazie a un solido framework di strumenti, tecnologie e una curata selezione da parte di esperti.

Temu è l’app per iPhone più popolare in 24 dei circa 30 mercati in cui Apple pubblica le sue classifiche localizzate, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Polonia, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica. Secondo i dati dell’App Store di Apple, Temu è la seconda app più scaricata in Giappone, Italia e Francia.

La scelta dei consumatori a livello mondiale

Temu ha ricevuto un notevole riconoscimento in tutto il mondo per il suo fascino verso i consumatori e la crescente fiducia. A settembre, Temu ha vinto il premio "Blix 2024 Best Promotion Award" in Polonia, un riconoscimento assegnato tramite votazione dei consumatori, tre mesi dopo aver ricevuto il "Market Success Award" ai Retail Awards del paese.

A novembre, Temu è stata classificata tra i "Top 30 Hit Products of 2024" da "Nikkei Trendy", diventando l'unico marketplace online nella lista. A dicembre, Temu ha ricevuto il "Premio di Eccellenza" nella categoria shopping dei "Best App Award 2024" in Giappone, per il suo impatto positivo sugli utenti nell’anno in corso.

Validazione indipendente della sicurezza

Un’analisi di dicembre condotta dall’Istituto Nazionale Svizzero per la Cybersecurity (NTC) ha riconosciuto le ottime prestazioni di Temu nella gestione delle autorizzazioni delle app, rispetto ai suoi concorrenti nell’e-commerce. Lo studio è stato condotto da tre esperti del NTC, che hanno dedicato 60 giornate per l’analisi dell’app Temu, senza rilevare alcuna potenziale vulnerabilità di sicurezza.

Impegno per la sicurezza

L’approccio di Temu alla sicurezza include molteplici livelli di protocolli di sicurezza:

● Certificazione di Cybersecurity: DEKRA, un istituto di test tedesco, ha convalidato la conformità di Temu con lo standard Mobile Application Security Assessment (MASA).

● Bug Bounty Program: Una collaborazione con la piattaforma di cybersecurity HackerOne invita i ricercatori a identificare e risolvere vulnerabilità nell’app.

● Sicurezza dei pagamenti: Collaborazioni con i principali fornitori di carte di credito garantiscono l’aderenza allo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) e integrano avanzate protezioni come Visa 3D Secure e MasterCard ID Check.

● Misure anti-phishing: Come membro del gruppo Anti-Phishing Working Group, Temu partecipa attivamente a iniziative per combattere le frodi online e il cybercrimine.