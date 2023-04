Nell’articolo di oggi andremo ad analizzare due dei principali smartphone di riferimento in ambito gaming, dedicati a tutti quegli utenti che amano giocare in mobilità e vogliono sempre il massimo dal proprio dispositivo. Da un lato abbiamo il nuovissimo Asus ROG Phone 7 appena presentato, che integra al suo interno il meglio di ciò che offre il mercato seguendo come sempre la filosofia ROG. Tra le novità offerte da ROG Phone 7, troviamo il rinnovato sistema di raffreddamento ROG Rapid-Cycle Vapor Chamber che insieme alle nuove colonne Y-shaped Wick, garantisce un’efficienza termica migliorata rispetto al modello precedente del 168%.

Dall’altro lato del ring abbiamo RedMagic 8 Pro, un altro dispositivo votato al gaming dal design accattivante e dotato di un sistema di raffreddamento con ventola integrata. Entrambi gli smartphone sono stati progettati per spingere al massimo l’hardware e garantire prestazioni in gioco invidiabili.

Vi ricordiamo che questo articolo nasce al solo scopo di fare un confronto tecnico tra i due dispositivi. la scelta finale su quale sia il migliore, spetta come sempre a voi in base alle vostre necessità, preferenze e disponibilità economiche. Detto ciò andiamo subito a vedere i due telefoni nello specifico.

Differenze estetiche

Ad un primo sguardo, i due dispositivi hanno un design moderno e accattivante con riflessi e decorazioni tipici dei dispositivi dedicati al gaming. ROG Phone 7 ha una dimensione di 173 x 77 x 10,3 mm con un peso complessivo di 239g, mentre RedMagic 8 Pro ha una dimensione di 164 x 76,4 x 8,9 mm con un peso complessivo di 228g. Nonostante la presenza della ventola di raffreddamento, il dispositivo di Nubia risulta essere più piccolo e leggero tra i due. In entrambi i casi però notiamo come, a differenza dei classici smartphone, le dimensioni e il peso siano leggermente superiori a causa dei rispettivi sistemi di raffreddamento integrati.

Asus ROG Phone 7 monta un display da 6,78 pollici AMOLED 165Hz con una risoluzione pari a 1080 x 2448 pixel e una densità di pixel pari a 395ppi. RedMagic 8 Pro invece, monta un display da 6,8 pollici AMOLED, 120Hz con una risoluzione pari a 1116 x 2480 pixel e una densità di pixel pari a 400ppi. Entrambi i display sono pensati per il gaming ma, tra i due, quello del dispositivo Asus ha quella spinta in più garantita da un più alto refresh rate e una maggiore luminosità che su ROG Phone si attesta sui 1500 nit, mentre su RedMagic 8 Pro si attesta sui 1300 nit. Nel complesso la qualità è comunque ottima in entrambi i dispositivi.

Snapdragon per tutti

A bordo di entrambi i telefoni troviamo il miglior SoC attualmente in circolazione, dotato di qualche piccola spinta in overclock per garantire il massimo in ambito gaming. Entrambi i dispositivi, montano un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A715 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3core da 2,0GHz Cortex-A510.

La GPU per entrambi i dispositivi è come sempre la Adreno 740, in grado di far girare al meglio i migliori titoli del momento disponibili sul Google Play Store. Nel complesso le prestazioni in ambito gaming non vi deluderanno in nessuno dei due casi e l’ottima gestione del raffreddamento dei due dispositivi eviterà che il vostro dispositivo diventi rovente. Nel caso di ROG Phone 7, è possibile montare sul retro il sistema di raffreddamento AeroActive Cooler 7, in grado di abbassare notevolmente le temperature del vostro smartphone durante le fasi di gioco più intense.

Parlando di memoria, ROG Phone 7 dispone di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, mentre RedMagic 8 Pro è disponibile in diversi formati. Nel caso della versione da 128GB e 256GB di memoria interna, abbiamo a bordo 8GB di RAM. Il modello da 256GB di memoria interna è disponibile anche con 12GB di RAM, mentre quello da 512GB di memoria interna viene commercializzato con a bordo 16GB di RAM. Entrambi i dispositivi sono privi di slot MicroSD per espandere la memoria interna.

ROG Phone 7 RedMagic 8 Pro Dimensioni e peso 173 x 77 x 10,3 mm 239 g 164 x 76,4 x 8,9 mm 228 g Display 6,78″, AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 1000 nit (HBM), 1500 nit (picco) 6,8″ AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nit (picco) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 12GB/256GB, 16GB/512GB 128GB/8GB, 256GB/8GB, 256GB/12GB, 512GB/16GB Batteria e ricarica 6000 mAh 65W con cavo, PD3.0, QC5, 100% in 42 min 6000 mAh 65W con cavo, PD3.0, 100% in 43 min Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1,56″, 1.0µm, PDAF

13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide)

8 MP, f/2.0, (macro) Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3,2″, 0,7µm Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1,57″, 1,0µm, PDAF

8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/4,0″, 1,12µm

2 MP, f/2.4, (macro) Fotocamera frontale: 16 MP, f/2.0, (wide), 1,12µm, under display Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Software di sistema Android 13, ROG UI/Zenfone UI Android 13, Redmagic OS 6

Entrambi i dispositivi dispongono di una batteria da 6000mAh in grado di garantire una lunga autonomia senza che le vostre sessioni di gioco possano compromettere seriamente la durata. Sia ROG Phone 7 che RedMagic 8 Pro supportano un sistema di ricarica rapida a 65W in grado di ricaricare completamente il dispositivo in 40 minuti circa.

Fotocamere a confronto

Considerando che entrambi i dispositivi sono votati al gaming, a bordo non troviamo un comparto fotografico eccezionale da top di gamma. Tra i due però quello di Asus ROG Phone 7 risulta essere maggiormente curato e performante. Nel caso del dispositivo Asus, abbiamo a bordo tre sensori posteriori rispettivamente da 50MP, 13MP e 8MP con delle focali di f/1.9 + f/2.2 + f/2.0. RedMagic 8 Pro monta invece tre sensori da 50MP, 8MP e 2MP, con delle focali rispettivamente da f/1.9 + f/2.2 + f/2.4. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, ROG Phone 7 dispone di un sensore da 32MP, mentre RedMagic 8 Pro monta un sensore da 16MP ma nascosto sotto al display.

Prezzi

Il divario in termine di prezzi tra i due prodotti è abbastanza importante. Attualmente la nuova gamma di dispositivo ROG Phone 7 è disponibile solo su e-shop nella versione Phantom Black da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna al prezzo di 1.029,00 euro oppure 1.199,00 euro associato ad AeroActivate Cooler 7 per un periodo di tempo limitato. La versione Ultimate, con il suo ROG Vision Color PMOLED display posteriore rispetto alla versione base, viene proposto invece al prezzo di 1.429,00 euro. RedMagic 8 Pro viene invece proposto sullo store ufficiale a 649,00 euro nella versione da 256GB di memoria interna e 12GB di RAM. La versione da 512GB di memoria interna e 16GB di RAM viene invece venduta a 799,00 euro. Di seguito vi lasciamo i link ai rispettivi store da cui potrete selezionare il taglio di memoria di vostro interesse.