Black Shark 2 Pro sarà presentato il 30 Luglio: Snapdragon 855 Plus?

Black Shark 2 Pro sarà presentato il prossimo 30 Luglio. È la stessa azienda a rivelarlo tramite un post sul social network cinese Weibo. Un annuncio a sorpresa se consideriamo che il modello base è stato presentato lo scorso marzo. Nessuna informazione aggiuntiva, solo la data di presentazione ma la presenza a bordo del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus sembra quasi scontata.

L’aggiunta “Pro” infatti lascia presupporre che rappresenterà un potenziamento dell’attuale Black Shark 2 di cui potete leggere la nostra recensione qui. D’altronde, il nuovo processore del produttore di San Diego rappresenta una versione potenziata dell’attuale Snapdragon 855 destinata proprio agli smartphone gaming.

Il primo a integrare il nuovo SoC però non sarà Black Shark 2 Pro ma sarà Asus ROG Phone 2 che verrà presentato appena una settimana prima, il 23 Luglio. Per il resto non ci aspettiamo grandi cambiamenti rispetto al modello precedente sia per quanto riguarda il design che in riferimento alle caratteristiche tecniche. La speranza, però, è che l’azienda cinese abbia messo a punto un sistema di raffreddamento più efficace.

Se non dovessero esserci cambiamenti, il futuro smartphone gaming integrerà un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel, rapporto di forma in 19.5:9 e sensore biometrico integrato. Potrebbe migliorare il refresh rate che per il momento è fermo a 60 Hz. La batteria potrebbe restare da 4.000 mAh. Appuntamento al 30 Luglio per scoprire tutti i dettagli di Black Shark 2 Pro il cui obiettivo è quello di contrastare il rivale ROG Phone 2.